CLアトレティコ戦で躍動のアーセナル19歳DF、指揮官のプランを変更させていた
アーセナルの19歳DFマイルズ・ルイス・スケリーがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で鮮烈な印象を残した。
チームは21日のリーグフェーズ第3節でアトレティコ・マドリーをホームに迎え、4-0で快勝。左サイドバックで先発出場したルイス・スケリーは、1-0の後半19分に力強い中央突破からラストパスを送り、FWガブリエル・マルティネッリの追加点を演出した。
イギリス『ミラー』によると、実はアシストを記録する直前まで交代となる予定だったという。
ミケル・アルテタ監督は試合後、ルイス・スケリーに代えてDFリッカルド・カラフィオーリを投入するつもりだったかと問われ、「それがフットボールだ」と微笑みながら認めた。
ルイス・スケリーは昨季にブレイクを果たしたが、今季はカラフィオーリの台頭で出場機会が減少。しかし、この試合で好パフォーマンスを見せ、交代予定を変更させる形でフル出場を果たした。
指揮官は勝利を近づけた2点目のアシストを絶賛している。
「あれが彼だ。あれが彼のクオリティだ。ボールの運び方、出すべき瞬間にボールを放てる能力。今日は素晴らしかった」
さらにルイス・スケリーと同じくスタメン起用に応えたマルティネッリも含め、「彼らがチームに与えたインパクトを見ることができて本当に良かった」と喜んだ。
アーセナルは欧州CLで開幕3連勝。同勝ち点のパリSG、インテルに次ぐ暫定3位に浮上している。
