ブルージェイズはポストシーズンでヤンキースとのア・リーグ地区シリーズを制し、続くア・リーグ優勝決定シリーズではマリナーズを4勝3敗で下して、ワールドシリーズ進出を決めた。

2年連続世界一を狙うドジャースに挑む中、MLB公式サイトをはじめとした米メディアでは、ブルージェイズ攻撃陣の“キーマン”に注目が集まっている。

■驚異の6本塁打、OPS1.440

ブルージェイズは、球団創設以来初のワールドシリーズ進出を目指していたマリナーズに一時は王手をかけられたが、20日（日本時間21日）のア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦で逆転勝利。1992、93年に連覇を果たして以来、32年ぶりのワールドシリーズ進出を決めた。

ドジャースとの対戦を控える中、米メディアは続々と特集記事を掲載。シリーズの行方や両チームのキープレーヤーについて論じている。

MLB公式サイトのウィル・リーチ記者は、今シリーズの注目選手の一人として、ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手をピックアップ。ドジャースの大谷翔平投手と並び、シリーズを彩るスター選手に挙げた。

記事では、ポストシーズンで打率.442、6本塁打、12打点、OPS1.440と驚異的な成績を残しているゲレーロJr.について、「彼はこのチームの顔であり、カナダ野球界の象徴でもある」と絶賛。「ブルージェイズが今秋のシリーズで優勝すれば、彼の銅像が数えきれないほど建つだろう」と、大きな期待を寄せている。

また、米スポーツ専門局『ESPN』が行った座談会でも、ゲレーロJr.の活躍にスポットライトが当てられた。ホルヘ・カスティーヨ記者は「もちろん、ショウヘイ・オオタニも含まれるが、現時点でポストシーズン最高の選手はブラディミール・ゲレーロJr.だ」と称賛。デビッド・ショーンフィールド記者も「彼がワールドシリーズで活躍すれば、ポストシーズン史上最高のパフォーマンスになるだろう」と、伝説的な活躍への期待を示した。

なお、ゲレーロJr.は、大谷がエンゼルス時代に本塁打王を争ったライバルでもある。両リーグの優勝決定シリーズMVPとして迎える今回のワールドシリーズでの直接対決にも注目が集まる。