¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÅì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¤Ï22Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç²ÃÆ£Ì¤Í£¡Ê¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ËÆóµÜ¿¿¶×¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡ËÁÈ¤¬¥¬¥Ö¥ê¥¨¥é¡¦¥À¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥±¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÁÈ¤Ë3¡½6¡¢3¡½6¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡ÊæÀÑ³¨è½¡ÊÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ë¸âË§ÕÆ¡ÊÂæÏÑ¡ËÁÈ¤Ï¥Ë¥³¥ë¡¦¥á¥ê¥Á¥ã¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë½ù°ì¥Ï¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡ËÁÈ¤Ë4¡½6¡¢4¡½6¤Ç½éÀïÇÔÂà¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¤ÏÂè9¥·¡¼¥É¤Î19ºÐ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥¨¥à¥Ü¥³¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£