『プリズン・ブレイク』リブート版のシリーズ化が決定！ 新主人公は女性、あらすじも明らかに
2005年から放送され、世界に衝撃を与えた人気ドラマ『プリズン・ブレイク』。米Huluにて、リブート版が正式にシリーズ化されることが分かった。
【写真】リブート版で主人公を演じる「エミリー・ブラウニング」フォトギャラリー
本作は、無実の罪で死刑を宣告された兄を助けるため、自ら罪を犯し刑務所に入所し兄と一緒に脱獄を図るという、スリリングなサスペンスドラマシリーズ。
アメリカで2005年にスタートし、シーズン4で完結したが、2017年に話数を9話に絞ったシーズン5を放送。テレビ映画『プリズン・ブレイク ファイナル・ブレイク』（2009）や携帯電話向けのスピンオフ『Prison Break： Proof of Innocence（原題）』が制作されたほか、ビデオゲームや雑誌、小説の原作にもなった。
Varietyによると、2024年12月にパイロット版（試作版）制作が決まっていた同作のリブート版が、シリーズ作品として正式にオーダーされたようだ。リブート版では、オリジナルドラマの世界観はそのままに、登場人物とストーリーを変更。元軍人の女性キャシディを主人公に、恋人を救うため、刑務官としてアメリカで最も危険な刑務所の一つに赴任する様子が描かれる。
スタジオは、オリジナルを手掛けた20th テレビジョン。パイロット版の監督を務めるエルギン・ジェームズが、脚本とショーランナー、エグゼクティブ・プロデューサーを兼ねる。
キャストは主人公キャシディを『ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール』『スリーピング ビューティー 禁断の悦び』のエミリー・ブラウニングが演じるほか、ドライク・ロジャー、ルーカス・ゲイジ、クレイトン・カルデナス、JR・ボーン、ジョージー・フローレス、マイルズ・ブロックらが出演する。
