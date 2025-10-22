ハン・ヒョジュ「感動して涙が出そう」 小栗旬＆中村ゆりと 『とく恋』ファンミーティングに登場
俳優の小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆりが22日、都内で開催されたNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』ファンミーティングイベントに出席。小栗はとてつもない暑さの撮影があったことを明かし、ヒョジュは日本の作品に出るため日本語を勉強していた過去を振り返った。
【写真】小栗旬×ハン・ヒョジュ、2人そろって登場！
本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女が織りなす恋模様を描くロマンティック・コメディ。イベントは、本作の舞台となるチョコレートショップ「ル・ソベール」を模した会場で開催された。
ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカーの御曹司・壮亮を演じた小栗は「大勢の方がこの作品を楽しんでくれているのは、非常にうれしいですし、ほっとしています」としたうえで「今日、目が炎症を起こしちゃって、真っ赤になっちゃってるんですけど、それでめがねをかけさせてもらってます（笑）」とコメント。
視線恐怖症を抱える天才ショコラティエのハナを演じたヒョジュは「こうやってお会いできて、本当にうれしいです。感動します。始まる前にこんなに感動して、涙が出そうなうれしさです」と流暢な日本語で喜びを語った。
今だから言える撮影中の秘密を聞かれた小栗は「『ル・ソベール』の店内は、本当にものすごく素晴らしいセットなんですけど、地獄のような暑さだったんですよ」「本当に暑かったです。中にいて熱中症になりそうでしたよね」と回想。「めちゃくちゃ暑いんですよ。あの暑さの中、なんで俺はスーツ着てるんだろうっていつも思ってましたね」と笑顔で振り返り、「しっかりしたセットなので、どうしても中に熱が籠ってしまうんですよね」と舞台裏を明かしていた。
最後に改めてマイクを持ったヒョジュは「結構昔から長い間、日本でも仕事をしたくて、日本語の勉強をして頑張ってきたんですけど、このドラマで、日本語のせりふで、日本の作品で、こうやって出会えて、すごくうれしかったし、感動しました。感慨深いです」と笑顔。「本当に特別なこの作品が、たくさんの皆様の心に残って、チョコレートみたいに甘く癒される作品として残ったら、すごくいいなと思います。これからもずっと応援してください」と呼びかけていた。
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』は配信中。
【写真】小栗旬×ハン・ヒョジュ、2人そろって登場！
本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女が織りなす恋模様を描くロマンティック・コメディ。イベントは、本作の舞台となるチョコレートショップ「ル・ソベール」を模した会場で開催された。
視線恐怖症を抱える天才ショコラティエのハナを演じたヒョジュは「こうやってお会いできて、本当にうれしいです。感動します。始まる前にこんなに感動して、涙が出そうなうれしさです」と流暢な日本語で喜びを語った。
今だから言える撮影中の秘密を聞かれた小栗は「『ル・ソベール』の店内は、本当にものすごく素晴らしいセットなんですけど、地獄のような暑さだったんですよ」「本当に暑かったです。中にいて熱中症になりそうでしたよね」と回想。「めちゃくちゃ暑いんですよ。あの暑さの中、なんで俺はスーツ着てるんだろうっていつも思ってましたね」と笑顔で振り返り、「しっかりしたセットなので、どうしても中に熱が籠ってしまうんですよね」と舞台裏を明かしていた。
最後に改めてマイクを持ったヒョジュは「結構昔から長い間、日本でも仕事をしたくて、日本語の勉強をして頑張ってきたんですけど、このドラマで、日本語のせりふで、日本の作品で、こうやって出会えて、すごくうれしかったし、感動しました。感慨深いです」と笑顔。「本当に特別なこの作品が、たくさんの皆様の心に残って、チョコレートみたいに甘く癒される作品として残ったら、すごくいいなと思います。これからもずっと応援してください」と呼びかけていた。
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』は配信中。