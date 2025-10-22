東京ディズニーリゾートでは、ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア２』をイメージしたグッズとメニューを、2025年12月5日(金)の日本公開に先駆け、11月26日(水)より販売します。

映画の世界観を楽しめるアイテムやフードが多数登場します☆

東京ディズニーリゾート ディズニー映画『ズートピア２』グッズ・メニュー

2025年11月26日(水)より販売が開始されるのは、ディズニー映画『ズートピア２』に登場する多彩なキャラクターたちが、テーマパークで潜入捜査する様子を描いたユニークなデザインのグッズとメニューです。

身につけグッズをコーディネートしてパークで盛り上がったり、ユニークなキャラクターたちのグッズを使えば、賑やかで楽しく過ごせそうです。

また、東京ディズニーランドで開催するスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」(11月11日(火)から12月25日(木)まで)のパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」には、『ズートピア２』の衣装を着た「ジュディ」と「ニック」が登場します。

さらに、舞浜駅前の商業施設イクスピアリにある映画館「シネマイクスピアリ」では、11月11日(火) から入口サインが「ZOOTOPIARI」に変わるなど、映画の世界観を楽しめる装飾が施されます！

パーカー

価格：5,900円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

サイズ：M, L

背面にコミック調のデザインが描かれた、ビッグシルエットのパーカー。

袖口と裾のリブのラインがアクセントになっています。

キャップ（ジュディ）

価格：3,600円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

大きなもふもふの耳がついたキャップです。

別売りのパーカーと合わせれば、「ジュディ」らしいコーディネートが完成します！

ハット（ニック）

価格：3,600円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ニック・ワイルド」らしいコーディネートに挑戦できる、大きな耳がぴんと立ったハット。

パークでの散策がより楽しくなるアイテムです。

トートバッグ

価格：3,900円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

パーカーと同じく、潜入捜査の様子が描かれたコミック調のデザイン！

裏面にはワンポイントアートが施されています。

ぬいぐるみバッジ 「ジュディ・ホップス」

価格：2,400円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

カラフルなドーナツ型のバルーンを持った「ジュディ」のぬいぐるみバッジ。

バッグやパーカーなどに身に着けて、パーク散策を楽しめます。

ぬいぐるみバッジ 「ニック・ワイルド」

価格：2,400円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ニック」はピンクのバルーンを持っています。

「ジュディ」とセットで揃えたいぬいぐるみバッジです。

くっつきぬいぐるみ（ジュディ）

価格：2,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

肩などに乗せて楽しめる「ジュディ」のくっつきぬいぐるみ。

パークコーデのアクセントにぴったりです。

くっつきぬいぐるみ（ニック）

価格：2,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

ポーズをとった「ニック」のくっつきぬいぐるみも登場。

シャツの柄も細かく再現されています。

くっつきぬいぐるみ（クロウハウザー）

価格：2,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

｢クロウハウザー｣もくっつきぬいぐるみになりました！

ユニークな表情がかわいいぬいぐるみです。

ポージーペンケース（ジュディ）

価格：2,800円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

ぬいぐるみのような「ジュディ」のペンケース。

手を動かしてペンを持たせたりすることができます。

ポージーペンケース（ニック）

価格：2,800円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ニック」のポージーペンケースもラインナップ。

デスクに置けばいつでも目が合うアイテムです。

ボールペン（ジュディ）

価格：1,900円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

振るとゆらゆら動く「ジュディ」のマスコットが付いたボールペンです。

ボールペン（ニック）

価格：1,900円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ニック」のマスコットが付いたボールペンも登場。

ペアで使いたくなるデザインです。

ボールペン（クロウハウザー）

価格：1,900円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「クロウハウザー」のボールペンも展開。

学校やオフィスのデスクに置くと目を引く文房具です☆

スマートフォンアクセサリー（ゲイリー）

価格：2,100円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

ディズニー映画『ズートピア2』で初登場のキャラクター、ヘビの「ゲイリー」がハンドストラップになったスマートフォンアクセサリーも販売されます。

マフラー

価格：4,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ゲイリー」がデザインされた長ーいマフラー。

靴下（ジュディ）

価格：1,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

サイズ：22-25cm

「ジュディ」がデザインされた靴下。

靴下（ニック・ワイルド）

価格：1,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

サイズ：22-25cm

「ニック」がデザインされた靴下も登場します。

ブローチ

価格：2,600円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

警察署のエンブレムを再現したブローチ。

きんちゃく

価格：950円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

総柄デザインがにぎやかなきんちゃく。

小物入れとして活躍します。

ミニタオルセット

価格：1,800円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

かわいいミニタオル2枚セット。

ヘアクリップセット

価格：1,400円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ジュディ」と「ニック」のフェイス型ヘアクリップセット。

パークでの記念撮影にもおすすめです。

ヘアバンド

価格：2,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ジュディ」の耳がデザインされたヘアバンド。

お家でのリラックスタイムにも使えます。

ミラーセット

価格：2,300円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ジュディ」と「ニック」のフェイスがデザインされたミラーセット。

クッション

価格：8,000円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

潜入捜査中の「ニック」がそのままクッションに！

お部屋のインテリアの主役になりそうなインパクト抜群なデザインです。

ステンレスボトル

価格：3,500円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

キャラクターたちのデザインが楽しいステンレスボトルです。

マグカップ

価格：2,100円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

カラフルなアートが魅力のマグカップ。

内側にもワンポイントデザインが入っています。

クリップセット

価格：1,500円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

ダイカットデザインのクリップセット。

書類やノートをかわいくまとめられます。

ステーショナリーセット

価格：1,500円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

クリアファイル、メモ、シールのセットです。

コミック風のデザインがおしゃれ！

キーチェーン

価格：1,700円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

『ズートピア』に登場するドーナツがモチーフのキーチェーン。

「ジュディ」と「ニック」のチャームも付いています。

チャームセット

価格：2,400円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

4キャラクターが揃ったチャームセットです。

ピンバッジ（ジュディ）

価格：1,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

ペン風のデザインがユニークな「ジュディ」のピンバッジ。

軸にはパークフードのアイコンがデザインされています。

ピンバッジ（ニック）

価格：1,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ニック」のフェイスがデザインされたペン風ピンバッジ。

ピンクの軸にアイスキャンディのアートがあしらわれています。

ピンバッジ（クロウハウザー）

価格：1,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアM」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

ドーナツが大好きな「クロウハウザー」のピンバッジです。

ライムグリーンの軸にはチュロスやドリンクが描かれています。

ピンバッジ（ジュディ＆ニック）

価格：1,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

「ジュディ」と「ニック」が潜入捜査をしている様子のピンバッジ。

「ZOOTOPIA WORLD UNDERCOVER MISSION」のロゴがデザインされています。

カンバッジ

価格：600円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

コミックアートがデザインされたカンバッジセットです。

※全12種類のうちどれか2つが入っています ※価格は、1袋（2個入り）の価格です

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1,600円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

『ズートピア2』デザインのトミカが登場。

コレクター必見のアイテムです。

レジャーシート

価格：950円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

色々なアートが詰まったデザインのレジャーシート。

収納バッグ付きで持ち運びにも便利です。

クッキー

価格：1,200円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」など

お土産にぴったりのクッキー。

全8種のうち1枚のシールが入っています！

チョコドーナツ

価格：450円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」、東京ディズニーシー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」など

ディズニー映画『ズートピア』に登場するドーナツをイメージした、カラフルで目を引くチョコドーナツが登場します。

ポップコーン、レギュラーボックス（特別デザイン）

価格：400円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーリゾート両パークのポップコーンワゴン

テーマパークで潜入捜査を楽しむ「ジュディ」と「ニック」の様子が描かれた、特別デザインのレギュラーボックスです。

※東京ディズニーランド「ビッグポップ」、東京ディズニーシー「ポップコーンワゴン (フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー前)」では、特別デザインのポップコーン、レギュラーボックスの販売はありません。

シネマイクスピアリ「ZOOTOPIARI」装飾

開催期間：2025年11月11日(火) から

イクスピアリにある映画館「シネマイクスピアリ」の入口サインにある「IKSPIARI」の文字が、「ZOOTOPIARI」に変わります！

サインのまわりには、再びバディを組んだ「ジュディ」と「ニック」、そして新キャラクターのヘビの「ゲイリー」も装飾され、映画の世界へ誘います。

イクスピアリ フォトロケーション

イクスピアリ館内に、『ズートピア2』のスタチューが登場。

「ズートピア」のキャラクター達と一緒に写真が撮れるフォトロケーションです。

そのほか、館内でも装飾やBGMなどで、映画の公開を盛り上げます。

映画の公開に先駆けて、『ズートピア2』の世界観をいち早く楽しめるグッズやメニュー、装飾が盛りだくさん！

「ジュディ」や「ニック」たちと一緒に、パークやイクスピアリでの時間を楽しんでみてくださいね☆

東京ディズニーリゾートで展開される、ディズニー映画『ズートピア2』のスペシャルグッズとメニューの紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画の世界をパークで楽しむ！東京ディズニーリゾート ディズニー映画『ズートピア２』グッズ・メニュー appeared first on Dtimes.