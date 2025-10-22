°Ò³Å¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ã¡ª¡× ¢Í °ì½Ö¤Ç²Ä°¦¤¯¥Ú¥í¥Ú¥í ÊÝ¸îÇ¤¬¡Ö¤Á¤å¡Á¤ë¤ÎËâÎÏ¡×¤Ë¶þ¤·¤¿·èÄêÅª½Ö´Ö¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡¿·½É¤Ë¤¢¤ëàÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§á¤¬ÏÃÂê¤Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡©ÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ª
¡¡¡Ö¼Î¤ÆÇ¤äÊÝ¸îÇ¤¬»ô¤¤Ç¤Ë²½¤±¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¡ÖBAKENEKO CAFE¡Ã²½ÇÃã²°¡×¤µ¤ó(@bakenekocafe)=ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ3-13-1-1Åï=¤ÎXÅê¹Æ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂª¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤ï¤º¤«7ÆüÌÜ¤Î¿·¿ÍÇ¡Ö¥Á¥ã¥³¡×
¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤ËÍè¤Æ¤ï¤º¤«7ÆüÌÜ¤Î¿·¿ÍÇ¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥·¥ã¡¼¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Á¤å¤ë¤ÎËâÎÏ¤ËÍî¤Á¤¿¿·¿ÍÇ¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤äÆ°²è¤Ç¤ÏÇ¤¬¸ý¤ò³«¤±¤Æ°Ò³Å¡¢ÄÞ¤òÎ©¤Æ¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡Ö¤Á¤å¡Á¤ë¡×¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤³¤ÎÊÑ¤ï¤ê¿È¤ÎÂ®¤µ¡ªÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤å¡¼¤ëÀ¨¤¤¡×¡Ö¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¿ÍÇ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥³¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¢¤ë¸ø±à½Ð¿È¡£ÃÏ°è¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊý¡¹¤¬5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÊÝ¸î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ø1·î¤Ë¸½¤ì¡¢²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìî³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¿Í¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°Ò³Å¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡Ä¡Ö¤Á¤å¡Á¤ë¡×¤ÏÊÌÊ¢¡©
¡¡ÊÝ¸î¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¥Á¥ã¥³¤Ï¡¢¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Á¤å¡Á¤ë¡×¤À¤±¤ÏçÓ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡Ö¤Á¤å¡Á¤ë¡×¤ò¤¢¤²¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÅÙ¹¶·â¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
·Ù²ü¿´¤È¿©Íß¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥Á¥ã¥³¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤å¡Á¤ë¤ÎËâÎÏ¡×¤Î¶¯¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¹¥¥å¡¼¡×¤Î¶ìÇº¤È¡ÖÁãÎ©¤Á¡×¤Î´î¤Ó
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¿ÍÇ¡Ö¥Á¥ã¥³¡×¤òÊÝ¸î¤·¤¿¡ÖBAKENEKO CAFE¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÊÝ¸îÇ¤¬»ô¤¤Ç¤Ë²½¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤â¥ì¥¹¥¥å¡¼³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÅÙ¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂÐ¿Í¤È¤ÎÌäÂê¡×¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¼ç¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Íµ¯°ø¤Î¥ì¥¹¥¥å¡¼¤¬Èó¾ï¤ËËèÅÙ¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¹¡×¤È¡¢Ç¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¿Í¡×¤ÎÌäÂê¤¬²ðºß¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¤â¶¯Îõ¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¸½¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ÉÆÈ»à¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ô¼ç¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇÃ£¤Î»þ¡×¤òµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÉÆÈ»à¤Î¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥´¥ß²°Éß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î¤´°äÂÎ¤Ê¤É¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝÁ°¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢ÂÎ±Õ¤ÎÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¾²¡¢¶¯Îõ¤Ê°Û½¡¢¤½¤·¤ÆÂçÎÌ¤ÎÇè¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÁø¶ø¤·¤Ê¤¤¸÷·Ê¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÊÝ¸î¤Î¸å¡¢¿Í´·¤ì¤·¡¢¸µµ¤¤ËÁãÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤¯ÇÃ£¤ò¸«¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¼ä¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¤«¤±¤ë¿¼¤¤°¦¾ð¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡ÖÇËôÎÅÍÜ½ê·×²è¡×
¡¡¡ÖBAKENEKO CAFE¡×¤Ï¡¢¡ÖËÉÙ¤ÊÂ¢½ñ¡¢²÷Å¬¶õ´Ö¤ÇÌþ¤·¤Î¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥¿¥¤¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢WEB¾å¤Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ç¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¡ÖBAKENEKO CAFE¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ½ý¤Ä¤¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤òÉé¤Ã¤¿ÊÝ¸îÇ¤¿¤Á¤Î¡ÖÇÃ£¤ÎÊÝ¸î¥·¥§¥ë¥¿¡¼·úÃÛ·×²è¡¢ÇËôÎÅÍÜ½ê·×²è¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÉÂµ¤¤ò»ý¤ÄÇ¤ä¥±¥¬¤ò¤·¤¿ÇÃ£¤Ï¡¢°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇÃ£¤ÎÎ¤¿ÆÃµ¤·¡¢»ôÍÜ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÝ¸îÇ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤º¡¢Ã±½ã¤ËÆ°ÊªÃ£¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢Ç¤ò°¦¤Ç¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤Ç¤¤ë»ö¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥³¤¬¡Ö¤Á¤å¡Á¤ë¡×¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Í´Ö¤Ë¿´¤ò³«¤¡¢¡Ö»ô¤¤Ç¡×¤Ø¤È¡Ö²½¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤«¤éÇ¤¿¤Á¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤°¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÇ¤¿¤Á¤¬¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§¡ÖBAKENEKO CAFE¡Ã²½ÇÃã²°¡×¤µ¤ó(@bakenekocafe)
