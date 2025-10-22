山田孝之、42歳誕生日を祝う近影公開「60キロの鮪は強かった」ファン驚嘆「アーネスト・ヘミングウェイみたい」
俳優の山田孝之が自身のInstagramを更新し、42歳の誕生日を迎えたことを報告した。投稿で山田は「42才になれました。皆様ありがとうございます。60キロの鮪は強かったです」と、誕生日を祝うと共にマグロ漁に挑戦したと思われる自身の近影ショットを添えた。近影ショットには、あごヒゲをたぷりたくわえた山田が、大きなマグロを手にした姿が印象的に収められている。
この投稿には多くのファンからの反応が寄せられ、「おめでとうございます」「最初どこの外人さんかと思いました」「アーネスト・ヘミングウェイみたいでカッコいいです」といったコメントが集まり、山田の新たな一面に驚きを隠せない様子が伺える。また、「だいぶ誰だかわからなくなってきましたが辛うじてお髭で確認出来ました」「大漁ですね」と、ユーモアを交えたコメントも見受けられた。
