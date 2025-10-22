『シャドウバースワールズビヨンド』×『グランブルーファンタジー』コラボ開催決定 「六竜」をはじめとする人気キャラが『シャドバWB』に登場
スマホ向けカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』（iOS／Android／PC（Steam、Epic Games Store））にて、最新情報を紹介する公式番組が配信。来週29日に追加となる新カードパック「Skybound Dragons／蒼空の六竜」で登場する新カードの情報やコラボを記念したログインボーナス、好きなデッキが一つもらえる「デッキプレゼントキャンペーン」の開催情報が公開された。
【写真】「Skybound Dragons／蒼空の六竜」に登場予定の新カード（11枚）
「Skybound Dragons／蒼空の六竜」は10月29日のメンテナンス後から追加となる新カードパック。この度、本パックに収録予定の《天才美少女錬金術師・カリオストロ》や《天司長の後継・サンダルフォン》をはじめとする新カード11枚を先行公開された。さらに、エクスチェンジチケットには「ベリアル」「ベルゼバブ」「六竜」たちの合計8キャラクターが登場する。
また、本コラボを記念して全ユーザーへデッキをプレゼントする特別なキャンペーンが開催。7クラスのおすすめデッキから好きなものを選んで獲得できる。
さらに、『グランブルーファンタジー』とのコラボを記念して、特別なログインキャンペーンも開催される。キャンペーン期間中にログインすることで、1日1回カードパックチケットや、キービジュアルを使用したスリーブやエンブレムなどのアイテムをゲット。また、最初にログインしてから3日間、毎日追加されるミッションをすべて達成すると、「Skybound Dragons／蒼空の六竜」カードパックチケットが、合計で10枚獲得可能だ。
各キャンペーンの開催期間やそのほかのイベント情報は、本作公式サイトの「NEWS」ページなどでチェックしてほしい。
『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバースワールズビヨンド』は、iOS／Android／PC（Steam、Epic Games Store）向けにサービス中（※基本無料 アイテム課金制）。
