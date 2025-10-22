行楽や普段のお買い物にも！くるっと巻いてぬくぬく♪持ち歩ける防寒アイテム
【画像を見る】やわらかくて心地よく滑らか！「シルクの帽子にもなるスヌード」
朝晩のひんやりした空気を感じる今日このごろ。お散歩やスーパーへのお買い物、週末のおでかけにも、さっと巻けてあったかい！持ち運びもラクラクな首回りの防寒アイテムを集めました。
■肌寒いときにさっと首元あったか！コーデのワンポイントにも
日本製ふわふわシルクの帽子にもなるスヌード
天然素材のシルクを特殊な加工でふんわり起毛させたスヌード。薄くて軽いのに暖かく、帽子にもなる4WAYで、ちょっと肌寒いときなどにアレンジを楽しみながら防寒できて重宝します。旅先では、洗顔時のターバンにも早変わり！
あれば絶対便利な4WAY
3カラーともボーダー柄×無地になっていて、その日のファッションに合わせてアレンジ自在。
■暗くなりがちな冬のファッションに彩りと温かさを！
メルトン フリース リバーシブル スヌード
4,800円（税込み）
リバーシブルの二重巻きスヌード。輪っかになっているので、二重にして身に着けて、鏡を見て柄の出方を調整するだけでそれなりに「こ洒落た」感じに！ 柄が好きな方は柄を多めに、ワンポイント程度に欲しい場合は柄を内側にしたりとアレンジが楽しめます。
少し肌寒い時は肩からかけておくだけでもオシャレ♪
■首回りをカバーしてしっとりあたたか
しっとりシルクネックカバー
1,980円（税込み）
ゴム入りで伸びるからサッとかぶるだけのネックウォーマー。タートルネックのセーターを着ているように見えて使いやすく、着ぶくれしません。首回りの冷えや紫外線対策に。小さくたためてかさばらないので携帯にも便利！
＊ ＊ ＊
防寒だけでなく、ファッションに彩りを与えてくれるアイテムばかり。紫外線も防ぐので、これからの季節、外出の必需品になりそうです！
文＝徳永陽子