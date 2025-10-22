ＳＭＫが３日続伸、非接触型の睡眠深度検知ソリューションを開発

ＳＭＫ<6798.T>が３日続伸している。この日、ベッドサイドに置くだけで睡眠状態を推定する非接触型の睡眠深度検知ソリューション「Ｍｉｌｗｅｂ Ｓｌｅｅｐ」を開発したと発表しており、好材料視されている。



「Ｍｉｌｗｅｂ Ｓｌｅｅｐ」は、ギガヘルツ帯のミリ波レーダーにより、非接触で微細な体動を高感度に検知することで、装着型センサーにはない快適性と利便性を実現したのが特徴のスリープテックソリューション。バイタル・睡眠分野の専門家の知見を取り入れて開発した独自の睡眠推定アルゴリズムにより、「覚醒・レム睡眠・浅い睡眠・深い睡眠」の４段階を高精度で可視化。クラウド接続を必要とせず、センサー単体でリアルタイムに睡眠深度を判定できるため、ネット環境に依存せず個人情報の外部送信も不要としている。



