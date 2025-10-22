ジャパンバードフェスティバル2024の光学機器・録音機器メーカーエリア

「鳥」をテーマとする国内最大級のイベント「ジャパンバードフェスティバル2025」が、11月1日（土）・2日（日）の2日間、千葉県我孫子市の手賀沼周辺にある6カ所の関連施設で開催される。

ジャパンバードフェスティバル（Japan Bird Festival/略称：JBF）は、2001年に始まり、今回で25回目を迎える鳥関連イベント。

「人と鳥の共存を目指して」をテーマに、NPO、企業、地方自治体、学校、市民団体など、約100の団体・企業が出展し、鳥・自然環境に関する研究や活動の発表、写真展、グッズ販売などが行われる。

6カ所ある会場の内、カメラ・レンズ・双眼鏡メーカーが出展するのは、第2会場の手賀沼親水広場。

キヤノンマーケティングジャパン、ソニーマーケティング、ニコンイメージングジャパン、リコーイメージング、OMデジタルソリューションズなどが出展を予定しており、野鳥観察や撮影向けとなるカメラやレンズのタッチ&トライなどが用意されている。

また、撮影会やセミナー、無料のレンタル、アウトレット品の販売などを予定する出展社もあるので、詳しくは各出展社の公式サイトやXなどを確認してほしい。

イベント名

ジャパンバードフェスティバル2025



開催期間

2025年11月1日（土）～11月2日（日）



開催時間

会場

11月1日（土）9時30分～16時00分 11月2日（日）9時30分～15時00分

千葉県我孫子市手賀沼周辺

第1会場：我孫子市生涯学習センター「アビスタ」 第2会場：手賀沼親水広場 第3会場：親水広場水の館 第4会場：我孫子市鳥の博物館 第5会場：オオバン広場 第6会場：山階鳥類研究所