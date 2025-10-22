¡Ö¿¼¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡×¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Î¡È¥¢¥á¥ê¥«³«ºÅ¡ÉÃæ»ß¤ËÀ¼ÌÀ¡£¡Ö¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÈÂç¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¡×
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï¸½ÃÏ10·î21Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç12·î21Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âè17Àá¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂÐ¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß³«ºÅ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂÐ¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¾µÇ§¡£Æ±Ï¢ÌÁ¤Ï¤³¤Î·èÄê¤òÎã³°Åª¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï³«ºÅ¤Î¼è¤ê¤ä¤á¤ò·èÃÇ¡£¥ê¡¼¥°¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤ËÀ¸¤¸¤¿µ¿Ç°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¸«Á÷¤ê¤Ë¡£°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î»î¹çÃæ»ß¤Î·èÄê¤òÂº½Å¤·¡¢½¾¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±»î¹ç¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·èÄê¤ò½Å¤ó¤¸¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢À®Ä¹¤È¼ý±×ÁÏ½Ð¤ÎÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÈÂç¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ò°ä´¸¤Ë»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¼«¹ñ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¸ø¼°Àï¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡×
¡¡¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Î¥¢¥á¥ê¥«³«ºÅÃæ»ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥Ð¥ë¥µ¡£º£¸å¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤¬³¤³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¥Þ¥óU¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¡¢ÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÃ¦Ë¹¡ª¡ÈÆÃ¤Ë´í¸±¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¡É¤Ï¡©¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÀèÆü¡¢UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂÐ¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¾µÇ§¡£Æ±Ï¢ÌÁ¤Ï¤³¤Î·èÄê¤òÎã³°Åª¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï³«ºÅ¤Î¼è¤ê¤ä¤á¤ò·èÃÇ¡£¥ê¡¼¥°¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤ËÀ¸¤¸¤¿µ¿Ç°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¸«Á÷¤ê¤Ë¡£°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢À®Ä¹¤È¼ý±×ÁÏ½Ð¤ÎÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÈÂç¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ò°ä´¸¤Ë»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¼«¹ñ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¸ø¼°Àï¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡×
¡¡¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Î¥¢¥á¥ê¥«³«ºÅÃæ»ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥Ð¥ë¥µ¡£º£¸å¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤¬³¤³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¥Þ¥óU¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¡¢ÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÃ¦Ë¹¡ª¡ÈÆÃ¤Ë´í¸±¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¡É¤Ï¡©¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×