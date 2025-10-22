Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月22日は、1台で7役をこなし旅先で大活躍するPhilips（フィリップス）の「USB モバイルバッテリー DLP4351CB」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips(フィリップス) モバイルバッテリー コンセント一体型 15000mAh 大容量 Apple Watch対応 MagSafe マグネット式 ワイヤレス充電 アップルウォッチ 2.5W 急速充電 PD 45W出力 ACアダプター usb-c & lightningケーブル内蔵/パススルー機能/プラグ変換可能 PSE認証済 ブラック DLP4351CB 8,880円 （11%オフ） Amazonで見る PR PR

これ1台で7役。旅先でもデスクでも活躍する、Philipsの7-in-1モバイルバッテリーが11％オフのタイムセール特価！

出張や旅行のたびに、充電器やケーブルがカバンの中でぐちゃぐちゃ……。そんな悩みを解消してくれるのが、Philips（フィリップス）の「USB モバイルバッテリー DLP4351CB」。

1台で7役こなすオールインワン設計の優れモノが11％オフのタイムセール特価で販売中です。

本商品は、Apple Watch充電パッド、MagSafeマグネット式ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、充電器、タイプＣケーブル、ライトニングケーブル、スマホスタンドが一体化した“1台7役”の多機能モデル。

カバンにこれひとつ入れておけば、出張でも旅行でも複数のケーブルや充電器を持ち歩く必要がありません。

スマホを立てかけて動画を見ながら充電できるスタンド機能付きなのも嬉しいポイントです。

3-in-1ワイヤレス充電とPD45W急速充電対応で頼もしさ抜群

スマホ、ワイヤレスイヤホン、Apple Watchをワイヤレス充電できる3-in-1マグネット式ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応iPhoneなら、マグネットでピタッと吸着して安定した充電が可能です。

また、バッテリー容量は15000mAhと大容量。USB-Cポートは最大出力PD45Wの急速充電に対応しており、ノートPCやタブレットの充電にも十分なパワーを発揮します。外出先でもこれ1台あれば、デバイスの充電切れを心配することはもうありません。

Philipsの「USB モバイルバッテリー DLP4351CB」は、7つの機能を一体化した万能バッテリー。ワイヤレス充電からケーブル内蔵、スタンド機能まで備えたこの1台があれば、旅支度もデスクまわりもスッキリ整いますよ。

Philips(フィリップス) モバイルバッテリー コンセント一体型 15000mAh 大容量 Apple Watch対応 MagSafe マグネット式 ワイヤレス充電 アップルウォッチ 2.5W 急速充電 PD 45W出力 ACアダプター usb-c & lightningケーブル内蔵/パススルー機能/プラグ変換可能 PSE認証済 ブラック DLP4351CB 8,880円 （11%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Philipsのセール対象商品一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年10月22日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source:Amazon.co.jp