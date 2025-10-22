Philipsから出てるよ。欲しい機能特盛りな7in1モバイルバッテリーが
本日2025年10月22日は、1台で7役をこなし旅先で大活躍するPhilips（フィリップス）の「USB モバイルバッテリー DLP4351CB」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
これ1台で7役。旅先でもデスクでも活躍する、Philipsの7-in-1モバイルバッテリーが11％オフのタイムセール特価！
出張や旅行のたびに、充電器やケーブルがカバンの中でぐちゃぐちゃ……。そんな悩みを解消してくれるのが、Philips（フィリップス）の「USB モバイルバッテリー DLP4351CB」。
1台で7役こなすオールインワン設計の優れモノが11％オフのタイムセール特価で販売中です。
本商品は、Apple Watch充電パッド、MagSafeマグネット式ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、充電器、タイプＣケーブル、ライトニングケーブル、スマホスタンドが一体化した“1台7役”の多機能モデル。
カバンにこれひとつ入れておけば、出張でも旅行でも複数のケーブルや充電器を持ち歩く必要がありません。
スマホを立てかけて動画を見ながら充電できるスタンド機能付きなのも嬉しいポイントです。
3-in-1ワイヤレス充電とPD45W急速充電対応で頼もしさ抜群
スマホ、ワイヤレスイヤホン、Apple Watchをワイヤレス充電できる3-in-1マグネット式ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応iPhoneなら、マグネットでピタッと吸着して安定した充電が可能です。
また、バッテリー容量は15000mAhと大容量。USB-Cポートは最大出力PD45Wの急速充電に対応しており、ノートPCやタブレットの充電にも十分なパワーを発揮します。外出先でもこれ1台あれば、デバイスの充電切れを心配することはもうありません。
Philipsの「USB モバイルバッテリー DLP4351CB」は、7つの機能を一体化した万能バッテリー。ワイヤレス充電からケーブル内蔵、スタンド機能まで備えたこの1台があれば、旅支度もデスクまわりもスッキリ整いますよ。
なお、上記の表示価格は2025年10月22日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
