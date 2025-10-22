Snow Manの佐久間大介が個人Instagramで秋服のコーディネートを披露した。

【写真】佐久間大介がデニムとベージュカーデにさらりとバーキンを合わせた私服

■「私服たまに撮ってるから気が向いたら他のも載せるね」（佐久間）

佐久間は「#秋服」「モコモコカーディガン」「私服たまに撮ってるから気が向いたら他のも載せるね」と添えて4枚の写真を公開。

胸のファスナーや袖の黒ラインが印象的なベージュのカーディガンを羽織り、インナーは白Tシャツ。淡い色のデニムに黒いスニーカーを合わせたカジュアルコーデに、エルメスの黒バーキンをあわせている。耳にはチェーンピアスもキラリ。

2枚目では体を横向きに傾けたファスナーのデザインが見やすいポーズ、3枚目はデニムのポケットに手を入れた俯き顔、4枚目は正面を向いた全身ショット。

「モコモコさっくん猫みたいでかわいい」「メロすぎ」「マネしたいスタイリング」などといったファンの声が続々と到着している。

なお佐久間は、ひと月前にも同じ場所で撮影した、秋の私服コーデを披露している。

■モコモコカーディガンのデザインやコーディネートがわかりやすいポーズを披露した秋服ショット4枚

■「秋服を着るのは実に一年ぶりです」と公開したサングラス＆上下ブラックコーデ