佐久間大介が私服を披露！デニムとベージュカーデにさらりとバーキンを合わせた姿に「モコモコさっくん猫みたいでかわいい」「マネしたいスタイリング」
Snow Manの佐久間大介が個人Instagramで秋服のコーディネートを披露した。
【写真】佐久間大介がデニムとベージュカーデにさらりとバーキンを合わせた私服
■「私服たまに撮ってるから気が向いたら他のも載せるね」（佐久間）
佐久間は「#秋服」「モコモコカーディガン」「私服たまに撮ってるから気が向いたら他のも載せるね」と添えて4枚の写真を公開。
胸のファスナーや袖の黒ラインが印象的なベージュのカーディガンを羽織り、インナーは白Tシャツ。淡い色のデニムに黒いスニーカーを合わせたカジュアルコーデに、エルメスの黒バーキンをあわせている。耳にはチェーンピアスもキラリ。
2枚目では体を横向きに傾けたファスナーのデザインが見やすいポーズ、3枚目はデニムのポケットに手を入れた俯き顔、4枚目は正面を向いた全身ショット。
「モコモコさっくん猫みたいでかわいい」「メロすぎ」「マネしたいスタイリング」などといったファンの声が続々と到着している。
なお佐久間は、ひと月前にも同じ場所で撮影した、秋の私服コーデを披露している。