15時の日経平均は1円安の4万9314円、ファストリが68.69円押し上げ 15時の日経平均は1円安の4万9314円、ファストリが68.69円押し上げ

22日15時現在の日経平均株価は前日比1.87円（0.00％）安の4万9314.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1322、値下がりは245、変わらずは44と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を68.69円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が29.80円、トヨタ <7203>が20.03円、ファナック <6954>が17.68円、テルモ <4543>が15.08円と続く。



マイナス寄与度は293.94円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が94.28円、コナミＧ <9766>が10.1円、スクリン <7735>が8.22円、住友鉱 <5713>が6.01円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、建設、繊維、小売と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、銀行が並んでいる。



※15時0分4秒時点



株探ニュース

