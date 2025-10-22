中国・湖北省襄陽市で、「交通違反しまくり」の少女が事故を起こした。中国メディアの快科技などが20日に報じた。

記事によると、事故があったのは今月1日。現場で撮影された映像には、電動バイクに乗った少女が交差点に突っ込み、黄色いタクシーと激しく衝突する様子が映っている。少女は事故の衝撃で地面にたたきつけられた。ヘルメットを着用していなかったが、幸い大きなけがはなくすぐに起き上がった。

電動バイクで公道を走れるのは16歳以上だが、少女の年齢は13歳だった。また、事故当時は道路を逆走し、赤信号を無視して交差点に進入していたといい、交通警察は「事故の全責任は少女（負担は保護者）にある」と認定した。

中国のネットユーザーからは「16歳未満、ノーヘル、逆走、信号無視…（呆）」「道路を自分の家だと思っているのか？」「愚か者が」「自業自得」「まったく、親の教育はよくできているな（皮肉）」「保護者はどういう教育をしている？」「見たところ、信号無視が手慣れている」「他人に迷惑をかけるなよ」「警察の判断は正しい」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）