ËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¤Ë¡Ö¤Ö¤Á»¦¤¹¤¾Çä¹ñÅÛ¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¡ÆÊÌÚ¸©¤Î¸øÌ³°÷¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡ÅÚÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ»À¯¤ËÉÔËþ¤«
»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î22Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃË¡Ê37¡Ë¤ò¡¢¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï2025Ç¯7·î19Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÆüËÜ¤òÇä¤Ã¤ÆÇË²õ¤¹¤ó¤Ê¤é¡¢¤Ö¤Á»¦¤¹¤¾Çä¹ñÅÛÃÎ»ö¡×¤Ê¤É¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ¥áー¥ë¤òÁ÷¿®¤·¡¢ÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¤ò¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ»¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥í¥°¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¡¢¸¡µó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÅÚÃÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æ»À¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¤Ë¶¼Ç÷Ê¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊýÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¦°÷¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹¡¢¿¦Ì³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë½ÎÏ¤ä¶¼Ç÷¤Ë¤è¤ê¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖË¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
