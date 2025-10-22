Ãæ¹ñ¡¢1¡Á9·î¤Î¹©¶È¥Ç¡¼¥¿¤¬È¯É½
Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Î°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¹©¶È´ë¶È¡ÊÇ¯´ÖÇä¾å¹â2000Ëü¸µ°Ê¾å¡Ë¤Î1¡Á9·î´ü¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê6¡¥2¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þ¥¯¥íÀ¯ºö¤Î¿ä¿Ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹©¶ÈÀ¸»º¤ÏÈæ³ÓÅªÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©¶È·ÐºÑ¤Ï°ÂÄê¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ëÀª¤¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¹©¶È´ë¶È¤Î1¡Á9·î´ü¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê6¡¥2¡óÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢41¤Î¼çÍ×¹©¶È¶È¼ï¤Î¤¦¤Á37¶È¼ï¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬Á°Ç¯Æ±´ü¤è¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î90¡¥2¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£À½ÉÊÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Åý·×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¹©¶ÈÀ½ÉÊ623¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¡¢385¼ïÎà¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Á°Ç¯Æ±´ü¤è¤êÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¤ä¤äÁý²Ã¤·¡¢¼çÍ×¶È¼ï¤È¼çÍ×ÃÏ°è¤Î²óÉü¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¡Á9·î¤Î°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¹©¶È¤ÎÍ¢½Ð¸þ¤±½Ð²Ù¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3¡¥3¡óÁý²Ã¤·¡¢ÆÃ¤Ë9·î¤Î½Ð²Ù¤Ï8·î¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤«¤é3¡¥8¡ó¤ÎÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÉô¤ÎÞ¶¹¾¾Ê¡¢ÆîÉô¤Î¹Åì¾Ê¤Ê¤É¼çÍ×¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢½ÐÃÏ°è¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¸þ¤±½Ð²Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â8·î¤Î¸º¾¯¤«¤éÀ®Ä¹·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¸¦µæ±¡»º¶È·ÐºÑ¡¦µ»½Ñ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÇ¤·ÑµåÉû¼çÇ¤¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ»½ÑÀ½Â¤¶È¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤¬½ù¡¹¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Î³«ÂóÇ½ÎÏ¤âÃå¼Â¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¹©¶ÈÀ½ÉÊÍ¢½Ð¤Î¹½Â¤²þÁ±¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹©¶ÈÉÊÍ¢½Ð¿å½à¤Î¸þ¾å¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î·Ú¹©¶È¤äËÂÀÓ¶È¤Ê¤É¤ÎÅÁÅý»º¶È¤Ï´ØÏ¢ÀßÈ÷¤ä»Ù±çÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àî¾å»º¶È¤Ç¤¢¤ëÀßÈ÷À½Â¤¶È¤¬ÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¡¢Í¢½Ð¤ÏÄì·ø¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë