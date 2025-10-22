Photo: 津田まさき

Lifehacker 2025年1月22日掲載の記事より転載

紙のノートはモバイル性が高いものの、じっくりと腰を据えられる場所が必要です。まして、立ちながら書くとなれば不便で集中できません。

そこで紙をクリップではさめるバインダーを使っている人も多いのではないでしょうか。バインダーはたしかに便利ですが、たくさんの紙をはさむとクリップの力が弱くて紙が散乱してしまうことも。

また、そのままバッグに入れて紙が折れてしまった経験がある人もいるでしょう。

そんな、「かゆいところに手が届かない」と困っている方にぴったりのツールがLIHIT LAB.の「AQUA DROPs クリップファイル」です。今までのバインダーの弱点をすべて克服した、新しいバインダーです。

リヒトラブ クリップファイル A4 黒 F5067-24 864円 Amazonで見る PR PR 875円 楽天で購入する PR PR

表紙を折り返してコンパクトに

近年では、各メーカーからいろいろなタイプのバインダーが登場しています。

それらの製品では、表紙がついているものも珍しくなくなりました。本製品も例に漏れず、折り返せる表紙がついています。

表紙がある

表紙は裏側に折り返せる

しっかりたたんでおけば、バッグの中で紙がぐちゃぐちゃになりません。一見当たり前のことですが、なぜ今までのバインダーになかったのか不思議なほど便利なのです。

用紙を20枚まで持ち運べる

本製品では紙を「20枚までクリップできる」と明記されています。

言い換えると、21枚以上のクリップは推奨されないということですね。バインダーを使う際、あまり紙の枚数を気にしていない人も多いと思うので、「多くの紙がはさめない」ことはデメリットにも見えます。

ただし、冒頭でも触れましたが、バインダーに大量の紙をはさんでばら撒いてしまった人もいるでしょう。なので、この表記はむしろ親切とも言えます。20枚までなら落下しづらいということですからね。

それに、使い方にもよりますが基本的に紙を20枚もはさめれば十分で、ほとんどのビジネスシーンに対応できます。もし20枚以上の紙が必要な場合は、素直にノートに変えるのがおすすめです。

クリップを上げて用紙を補充

紙を補充する方法はとても簡単で、クリップを上げて紙を入れ込むだけ。

クリップを上げる

紙をはさむ

クリップを下ろす

クリップを上げると紙押さえも上がるため、従来のバインダーとほぼ同等に使えます。しかも、クリップの力が十分に強いので、意図的に引っ張らない限りズレる心配もないでしょう。

資料や使用済みの用紙はポケットにイン

表紙の裏側にはポケットがついています。必要な資料や書き終わった小さなメモなどは、このポケットに入れるのがおすすめです。

そのままバッグに入れるとぐちゃぐちゃになる恐れがあるし、わざわざクリップを外して紙の一番後ろにはさむのもめんどうです。ピッと紙を取ってサッとポケットに入れる、これがもっともスマートですね。

素早い思考整理に便利

基本的に筆者はデスクワークなので、PCとA5（たまにA6）のノートを併用しています。しかし、アイデアを発展させたいときは立ったほうが集中できるので、A4のコピー用紙とバインダーを使って思考を整理していました。

今回、紙をはさむだけのバインダーから本製品に変更。紙が落ちる心配をしなくてよくなったので、より深く集中できるようになりました。

雑多なノートを使わず真っ白な紙面で自由に志向を巡らせ、物思いにふけることで良いアイデアにつながっています。

デスクワークをしている方にはおすすめの使い方ですし、立ちながらメモをする機会がある場合にも十分活躍すると思います。

リヒトラブ クリップファイル A4 黒 F5067-24 864円 Amazonで見る PR PR 875円 楽天で購入する PR PR

小さくて軽いのにiPad mini＆PC周辺機器が一式収納できるガジェットポーチ【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー・ジャパン

散らかった小物をいったん整理するだけじゃない！メモまでできる神トレー【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー・ジャパン

予定・ToDo・メモを集約！効率的にタスクマネジメントできるキングジムのふせん【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー・ジャパン

著者：角昌樹／津田まさき

Photo：津田まさき

Source：Amazon.co.jp