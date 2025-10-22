¥×¥í¥¹¥ÔA¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¹â¶¶Í³¿¡õÏÂÅÄµ£¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤òÀè¹Ô¸ø³«¡¡ÅÐ¾ìÁª¼ê12¿ÍÈ¯É½
¡¡YouTube¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡¦¥×¥í¥¹¥Ô¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à¡Ø¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄA¡Ù¤Ç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÁª¼ê¤¬Áª¤ó¤ÀOBÁª¼ê12¿Í¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁª¼ê12¿Í¤¬È¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ2Áª¼ê¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¡ª¹â¶¶Í³¿¡õÏÂÅÄµ£¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¡¡¥×¥í¥¹¥ÔA¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡Ø¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡ÙÅÐ¾ìÁª¼ê12¿Í
¢¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°
ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡§¹â¶¶Í³¿
ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡§Â¼»³¼Â
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡§Â¿Â¼¿Î»Ö
¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡§³°ÌÚ¾ìµÁÏº
Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡§ÍºÊ¿
ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡§»³ºêÉð»Ê
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡§ÏÂÅÄµ£
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡§»å°æ²ÅÃË
ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡§Íî¹çÇîËþ
ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡§ºØÆ£Î´
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡§äÂÅÄ¹ÀÆó
ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡§¾¾°æ²ÔÆ¬±û
¡¡Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ç½ÎÏÃÍ¤Î2Áª¼ê¤Ï¡¢¹â¶¶Áª¼ê¤ÈÏÂÅÄÁª¼ê¡£¹â¶¶Áª¼ê¤Ï¡ÖS¶Ë¡×¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ï±¦B¡¢ÃÆÆ»¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¡¢¥ß¡¼¥È81¤ÎA¡¢¥Ñ¥ï¡¼81¤ÎA¡¢ÁöÎÏ72¤ÎB¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÏÂÅÄÁª¼ê¤Ï¡ÖS¶Ë¡×¤Ç¡¢ÀèÈ¯Å¬ÀµS¡¢µå°Ò81¤ÎA¡¢À©µå78¤ÎB¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê80¤ÎA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÌÀÆü23Æü¤«¤é¡Ø¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄA¡Ù¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
