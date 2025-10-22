パンサー尾形の妻・あいさん、“5日ぶり”に帰宅した夫の行動明かす オフ過ぎる姿にファンも驚き
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻で、インフルエンサーとしても活躍する尾形あいさんが22日までに自身のインスタグラムを更新。5日間ぶりに帰宅した夫・尾形の朝の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】オフショットすぎる…！パンイチ姿のパンサー尾形
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への
赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「ごめんな、、、」と題してブログを更新したあいさん。「朝のパパ」と切り出し、「5日間家を空けていて、ごめんな、って話しかけてる。一個一個に」と室内の観葉植物に向かって優しく話しかける尾形さんの後ろ姿を公開。上半身裸のパンツ一丁姿で植物を見つめながら丁寧に世話をする様子を、笑い転げる絵文字を複数添えながらユーモアたっぷりに明かした。
この投稿にファンからは「尾形さんは本当に純粋なとこもあるのが好き」「本当に愛情深い」「良い日課」「尾形さんの足、筋肉程よくついていて美脚なことに驚いております笑」「話しかけるの良いみたいですよ」「えらい〜」「さすが尾形さん」などの声が寄せられている。
