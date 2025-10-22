くれまぐ・浅見めい、美肩際立つオフショル姿に反響「華奢」「圧倒的美」
【モデルプレス＝2025/10/22】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとの浅見めいが10月21日、自身のInstagramを更新。美しい肩のラインを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】浅見めい「圧倒的美」素肌のぞくオフショル姿
浅見は、鏡越しの自撮りショットを投稿。肩部分が大きく開いたオフショルダーのゆったりとしたトップスからは、色白な素肌が際立つ美しい肩のラインがのぞいている。
この投稿には「華奢」「素肌が輝いてる」「綺麗すぎる」「シンプルなコーデなのに華やか」「圧倒的美」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
