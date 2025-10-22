ドジャースは２１日（日本時間２２日）、ドジャースタジアムで全体練習を行った。球団が練習の様子を公開した中、多くの選手たちがオリジナルＴシャツを着用して練習に臨んだ。

ベン・カスパリウス投手、タナー・スコット投手、キケ・ヘルナンデス内野手らが山本由伸投手の「何としても負けるわけにはいかないので」Ｔシャツを着用。発言からわずか１週間で作成されたとみられる逸品を着て汗を流した。

一方の山本は大谷翔平投手の二刀流Ｔシャツを着用。ロバーツ監督が第２戦先発を明言し、キャッチボールなどで調整した。またアンソニー・バンダ投手、ブレーク・トライネン投手らはカーショーの特製Ｔシャツを着用。今季限りでの元永期引退を表明しているカーショーは、いつものアンダーシャツの袖を破いたスタイルでキャッチボールを行っていた。

ドジャースは普段から選手たちの特製Ｔシャツを着て練習に臨んでいる。昨年、フリーマンの三男・マックス君がギラン・バレー症候群に罹患した際には、「＃ＭＡＸ ＳＴＲＯＮＧ」と記されたＴシャツを着てエールを送った。