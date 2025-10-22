FRUITS ZIPPER月足天音、完全ノーメイク姿披露「天才級に可愛い」「ドアップ強い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が10月21日、自身のTikTokを更新。スッピンの姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】FRUITS ZIPPER月足天音「完全にノーメイク」姿公開
月足は「本日は、完全にノーメイクオフすぎる私のすがたをお見せしますね」と言葉を添えて、FRUITS ZIPPERの楽曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」に合わせて踊る動画を公開。紺色のジェラートピケのルームウェアを着たリラックスした服装でノーメイクで踊っており、動画の最後ではどんどんとカメラに顔を近づけ、アップになる場面も収められている。
この投稿に、ファンからは「ノーメイクが世界最高レベル」「天才級に可愛い」「ドアップ強い」「次元が違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆月足天音、スッピン姿でダンス
◆月足天音の投稿に反響
