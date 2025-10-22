9月世界陸上で金メダル獲得

9月に東京で開催された陸上・世界選手権で躍動した超人たちが、日本滞在の思い出をSNSに投稿している。男子5000メートルで優勝したコール・ホッカー（米国）は自身のインスタグラムに日本の観光地を巡った思い出を投稿した。

大歓声の中、最終日に行われた5000メートルを制したホッカーは、世界陸上が閉幕した先月21日からおよそ1か月、「日本（投稿が）遅れ気味」と記しながらも、日本での思い出を次々に投稿した。

東京タワーの眺望や新宿のゴールデン街など東京の名所に加えて、大会後に訪れたとみられる京都・法観寺の五重塔や阪急電車の様子も公開。エレベーター内で金メダルを掲げる様子も動画で投稿している。

この投稿には海外ファンからも羨望の声が寄せられている。

「ゴールデン街に行ったみたいだね。さすが」

「ブルーベリー・チーズケーキ味のキットカットはいいチョイスだね」

「栄光のキング！」

「1枚目の写真がカッコいい！」

「東京に行ってあなた達のレースを観戦したよ！ 最高だった！」

「私も今、日本に行きたい」

パリ五輪では1500メートルで金メダルを獲得しているホッカーだが、今大会の同種目では準決勝の最後の直線で他の選手を押したことが妨害と判断され、失格処分に。失意の中出場した5000メートルでの金メダル獲得の後で、日本を満喫していたようだ。



