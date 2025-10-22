「今日好き」あいさ、印象ガラリのミディアムヘア姿公開「お嬢様感すごい」「すれ違ったらガン見しちゃう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が10月12日、自身のInstagramを更新。ミディアムヘア姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「似合う」と話題の新ヘア
細川は、アウターを購入したという報告とともに「髪の毛ミディアムにしてきたよ」と髪の長さがこれまでのロングからミディアムになったとコメント。 細川を上から撮影した写真も投稿されており、短くなったヘアスタイルと美しい脚のラインが際立つショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「どの髪型も似合う」「綺麗すぎる」「すれ違ったらガン見しちゃう」「お嬢様感すごい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
