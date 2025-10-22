赤西仁＆中村ゆり「匿名の恋人たち」“一夜を共にした”ラブシーン、セクシーすぎて全カット 監督も弁明「もったいない」
【モデルプレス＝2025/10/22】俳優の小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆりが22日、都内で行われたNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」ファンイベント「とく恋ファンミーティングイベント」に登壇。中村が赤西仁との撮影裏話を明かした。
【写真】赤西仁、異例の形式でイベント登場
本作の舞台となるチョコレートショップ「ル・ソベール」を模した会場に集結した一同。中村は、壮亮（小栗）とハナ（ヒョジュ）のカウンセラー・アイリーンを演じた。
アイリーンは、壮亮の親友でハナが憧れるジャズバーのオーナー・高田寛（赤西仁）との恋愛模様も気になる役どころだったが、撮影の裏話を聞かれた中村は「寛とアイリーンは一夜を共にしたのですが、そのシーンを実は撮っているんです。でもごっそりなくなっています」と全カットされたことを告白。「皆さんのご想像にお任せします。でも、撮りました」と伝えた。
小栗も「確かにそうだ！あったよね」と驚く中、会場に来ていた月川翔監督は「編集で1回入っていたのですが、ハナの恋愛を応援できないくらいかなりセクシーになっていたので、もったいないですが…」と泣く泣くカットしたことを明かしていた。
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した本作。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
◆赤西仁＆中村ゆりのラブシーン全カット
◆小栗旬×ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」
