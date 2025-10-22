ルームウェアにも外出着にもおすすめ！ベルメゾン「ムーミン」ほんわかパンツ
ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！
今回は、ウエストゴム＆バルーンシルエットが楽ちんでおしゃれな、「ムーミン」デザインの「ほんわかパンツ」を紹介します☆
ベルメゾン「ムーミン」ほんわかパンツ
価格：各3,990円（税込）
カラー：全3種（ムーミン＆スニフ（ブルー）、リトルミイ（フラワー）、ムーミン（グレー））
サイズ：S、M、L、LL、3L
仕様：ウエスト ゴムとひも通し、両脇ポケット
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります
※洗濯の際は、洗濯ネットを使用ください
おうちでも外でも、ゆったりぬくぬくで過ごせる、「ムーミン」のほんわかパンツがベルメゾンから登場！
見た目にかわいいバルーンシルエットが採用されたファッションアイテムです☆
ムーミン＆スニフ（ブルー）
落ち着いたブルーがコーディネートしやすい「ムーミン＆スニフ（ブルー）」
おうちでのリラックスタイムにはもちろん、
秋冬のお出かけ着にもぴったりのパンツです。
ブルーは、「ムーミン」と「スニフ」、そしてドット柄を組み合わせたかわいらしいデザイン。
暖かそうなマフラーを着けた「ムーミン」や「スニフ」と、冬のおしゃれが楽しめます☆
リトルミイ（フラワー）
「リトルミイ」はイエローとブルーのお花が華やかな、フラワー柄！
寒いシーズンでも明るい気持ちにしてくれるカラーが魅力です☆
お出かけ着にすれば、コーディネートの主役になってくれます。
お花のなかに、小さな「リトルミイ」がたくさんの楽しいデザイン。
キャラクターをさりげなくデザインしていて、おしゃれなパンツです☆
ムーミン（グレー）
グレーにホワイトで「ムーミン」を描いた、シンプルな1枚。
モノトーンコーデが好きな方でも、キャラクターファッションが楽しめるデザインです。
秋冬のコーディネートにも取り入れやすい！
いろいろなポーズの「ムーミン」が愛らしい柄です。
グレー×ホワイトのシンプルな配色でも、暖かみを感じられる素材感が嬉しいパンツです。
ゆったりとしていながら、ダボっとし過ぎないちょうどよさがポイントの「ほんわかパンツ」
ゆったりラクなはき心地で、部屋着にも外出着にも活躍してくれます。
ウエストの内側にひもが通っています。
外側からは紐が見えず、すっきりとした見た目です。
両脇にポケットが付いているので、スマホの持ち運びなどにも便利！
足口にゴムが入っており、裾がルーズなシルエットになっていておしゃれです☆
また、足口のゴムのおかげで風が入りにくくて足元の冷え防止にも！
寒い季節に嬉しい、裏起毛素材。
はいた瞬間からあたたかいので、秋冬に活躍してくれるボトムです。
秋冬に大活躍すること間違いなしの「ムーミン」たちがかわいいパンツ！
「ムーミン」ほんわかパンツは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。
©Moomin Characters TM
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ルームウェアにも外出着にもおすすめ！ベルメゾン「ムーミン」ほんわかパンツ appeared first on Dtimes.