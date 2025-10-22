ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！

今回は、ウエストゴム＆バルーンシルエットが楽ちんでおしゃれな、「ムーミン」デザインの「ほんわかパンツ」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」ほんわかパンツ

価格：各3,990円（税込）

カラー：全3種（ムーミン＆スニフ（ブルー）、リトルミイ（フラワー）、ムーミン（グレー））

サイズ：S、M、L、LL、3L

仕様：ウエスト ゴムとひも通し、両脇ポケット

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります

※洗濯の際は、洗濯ネットを使用ください

おうちでも外でも、ゆったりぬくぬくで過ごせる、「ムーミン」のほんわかパンツがベルメゾンから登場！

見た目にかわいいバルーンシルエットが採用されたファッションアイテムです☆

ムーミン＆スニフ（ブルー）

落ち着いたブルーがコーディネートしやすい「ムーミン＆スニフ（ブルー）」

おうちでのリラックスタイムにはもちろん、

秋冬のお出かけ着にもぴったりのパンツです。

ブルーは、「ムーミン」と「スニフ」、そしてドット柄を組み合わせたかわいらしいデザイン。

暖かそうなマフラーを着けた「ムーミン」や「スニフ」と、冬のおしゃれが楽しめます☆

リトルミイ（フラワー）

「リトルミイ」はイエローとブルーのお花が華やかな、フラワー柄！

寒いシーズンでも明るい気持ちにしてくれるカラーが魅力です☆

お出かけ着にすれば、コーディネートの主役になってくれます。

お花のなかに、小さな「リトルミイ」がたくさんの楽しいデザイン。

キャラクターをさりげなくデザインしていて、おしゃれなパンツです☆

ムーミン（グレー）

グレーにホワイトで「ムーミン」を描いた、シンプルな1枚。

モノトーンコーデが好きな方でも、キャラクターファッションが楽しめるデザインです。

秋冬のコーディネートにも取り入れやすい！

いろいろなポーズの「ムーミン」が愛らしい柄です。

グレー×ホワイトのシンプルな配色でも、暖かみを感じられる素材感が嬉しいパンツです。

ゆったりとしていながら、ダボっとし過ぎないちょうどよさがポイントの「ほんわかパンツ」

ゆったりラクなはき心地で、部屋着にも外出着にも活躍してくれます。

ウエストの内側にひもが通っています。

外側からは紐が見えず、すっきりとした見た目です。

両脇にポケットが付いているので、スマホの持ち運びなどにも便利！

足口にゴムが入っており、裾がルーズなシルエットになっていておしゃれです☆

また、足口のゴムのおかげで風が入りにくくて足元の冷え防止にも！

寒い季節に嬉しい、裏起毛素材。

はいた瞬間からあたたかいので、秋冬に活躍してくれるボトムです。

秋冬に大活躍すること間違いなしの「ムーミン」たちがかわいいパンツ！

「ムーミン」ほんわかパンツは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

