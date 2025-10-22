原菜乃華、高橋文哉からのドラマ出演オファーに「あれ、新手のディスり！？」と思った理由
女優の原菜乃華（22歳）が、10月21日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。高橋文哉からのドラマ出演オファーに「あれ！？ これはちょっと、新手のディスり！？」と思ったと語った。
高橋文哉が主演・プロデューサーも務めたドラマ「この恋は、理想形。」にヒロインとして起用された原菜乃華が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。高橋が、原がオファーを受けてくれたことに「非常に感謝してるんですけど、どういう思いでやってくださった？」と質問する。
原は同じ役者でもある高橋からのオファーに「めちゃくちゃ嬉しかった」「こんなことってないじゃないですか。1年近く（『あんぱん』で）すごく近くで一緒にお芝居をさせていただいてた方からのオファーってやっぱり（演技を）生業にしてる身からしたら、こんなに肯定してもらえるというか、どんな褒め言葉よりもやっぱり嬉しいことだったから、もう私は本当に嬉しくて」と喜びを伝える。
ただ、原によると、高橋がオファーを出した時の言葉が「この役がぴったりすぎて（朝比奈）澪役は菜乃華ちゃんしかいない！」というものだったが、「本当に飛び跳ねるくらい嬉しくて。そんなぴったりの役って、私、どんな役なんだろうと思って家帰って企画書、パッて開いたら『性格、卑屈で友達がいない』って書いてあって。あれ！？ これはちょっと、新手のディスり！？と思って、これ喜んでいいのかなって」とも思ったそうで、高橋は「そんなこと言ったかな」とごまかしつつ、「その表現力を持たれてるイメージがあるという意味」とそうした表現も出来る演技力があるとフォローした。
高橋文哉が主演・プロデューサーも務めたドラマ「この恋は、理想形。」にヒロインとして起用された原菜乃華が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。高橋が、原がオファーを受けてくれたことに「非常に感謝してるんですけど、どういう思いでやってくださった？」と質問する。
ただ、原によると、高橋がオファーを出した時の言葉が「この役がぴったりすぎて（朝比奈）澪役は菜乃華ちゃんしかいない！」というものだったが、「本当に飛び跳ねるくらい嬉しくて。そんなぴったりの役って、私、どんな役なんだろうと思って家帰って企画書、パッて開いたら『性格、卑屈で友達がいない』って書いてあって。あれ！？ これはちょっと、新手のディスり！？と思って、これ喜んでいいのかなって」とも思ったそうで、高橋は「そんなこと言ったかな」とごまかしつつ、「その表現力を持たれてるイメージがあるという意味」とそうした表現も出来る演技力があるとフォローした。