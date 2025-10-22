中学校施設の管理・運営を担う！リーフラス 名古屋市 地域クラブ活動施設管理運営等業務を受託

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社が、愛知県名古屋市より地域クラブ活動施設管理運営等業務を受託したことを発表しました。

2025年10月以降に実施される名古屋市の土日クラブ活動に伴い、中学校施設の管理・運営を担います。

名古屋市では、2025年10月以降、土曜日及び日曜日に土日クラブ活動を実施するにあたり、活動団体に中学校111校の施設を開放します。

対象となる施設は、体育館・武道場・運動場・音楽室・美術室など多岐にわたります。

リーフラス株式会社は、名古屋市及び学校関係者等と緊密に連携を取りながら、これらの学校開放施設に関する管理・運営業務を受託しました。

地域クラブ活動施設管理運営等業務について

本事業は、名古屋市の土日クラブ活動が安全かつ円滑に行われるよう、学校開放施設の管理・運営を行うことを目的としています。

リーフラス株式会社は、子ども向けスポーツスクール運営や部活動支援で培ってきたノウハウを活かし、名古屋市の安全なクラブ活動運営に貢献していきます。

同社は『スポーツを変え、デザインする。』という企業理念のもと、スポーツを通じて子どもたちや社会の問題解決に取り組むソーシャルビジネスを実践しています。

