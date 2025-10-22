タレントのマツコ・デラックスが２２日、都内で行われた「令和７年度北海道米 新米発表会」に出席した。

北海道米のイメージキャラクターを務めるマツコは、同席した北海道の鈴木直道知事、北海道農協青年部協議会の高見章太会長から酷暑による米の生産の苦労話を聞き、今般の米の価格高騰に言及。「価格が高くなるのは家庭に大打撃で問題なんだけど、ちょっと安かったっていうのもあると思うのよ。いろんな人が手をかけた農作物。まず賃金をあげていただいて、それでも元の価格に戻らないとダメだっていうのは、発想を変えないといけないと消費者として反省しました。お米もずいぶんお安く提供してくださった背景があることを理解していただきたいですよね。お米の価格があがっても生産者さんが派手な生活をしているわけではないですから」と熱を込めた。

同席した俳優で「ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ」の森崎博之は新米の発売にむけ、「こんなに『お米、お米』言った年はなかった。今年のお米は大切だと実感できる『お米元年』だと思いました。ちゃんとおいしさを味わいながら、これが私たちの主食なんだって。日本人みんなでおいしく、おいしく食べていきたいです」と語った。