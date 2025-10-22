マツコ・デラックス、村上信五の結婚祝福「保証人になっております」「大変、おめでたい」
タレントのマツコ・デラックス（52）が22日、都内で行われた令和7年度 北海道米『新米発表会』にゲストとして参加。5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五（43）が14日に結婚を発表したことを受け、祝福した。
【動画】マツコ・デラックス、村上信五の結婚祝福「保証人になっております」イベント終了間際の記者からの問いかけに答える
イベントの終了時に日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』で長く共演している村上の結婚についての質問が飛んだ。マツコは「保証人になっております。大変、おめでたい」と話して会場がわいた。「長い付き合いになったよ。あいつも、もうおっさんよ（笑）。信じられない。50歳過ぎたおっさんと40歳過ぎたおっさんがあんな番組をやっている。そろそろ世代交代を」と笑わせてながら「祝ってあげてね」と報道陣に呼びかけていた。
村上は14日にマスコミ各社向けにコメントを発表。「まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました」と報告。「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
また「SUPER EIGHT の一員として横に寄り添い、信じて支えてくれる仲間たちに導かれ、いつも輝く未来を見据えることができました。そしてファンの皆さまとの長年の経験が貴い道を照らしてくれました」と感謝の言葉とともに「その大きな支えと安らぎに感謝してもし尽くせません」と記した。
続けて「今後も楽しんでいただけるよう一生懸命努力いたしますので、引き続き応援いただけたら、うれしいです」と決意を表し、「どうか、宜しくお願いします。おおきに ありがとう」と“関西弁”で締めくくっている。
