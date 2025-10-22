オズワルド伊藤の「金の使い方がすごい」…1ヶ月の飲み代、年間のタクシー代を告白
お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、きょう22日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】レア？ 大阪で実現 オズワルド伊藤＆橋下徹氏の2ショット
同番組は、矢部浩之（ナインティナイン）と黒田有（メッセンジャー）が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。
スタジオでは、黒田から「こいつ金の使い方がすごい」と向けられ、伊藤が「飲み代で月100万円以上、タクシー代は年間600万円使う」と告白。飲み会後の後輩のタクシー代を毎回渡すという伊藤が「吉本の伝統を引き継いでいる」と言うと、黒田は「俺は出せへん！」と絶叫する。
今回は「関西発の爆儲け店！どこまで限界突破してんねん!?最果て店を徹底リサーチ」と題して「天下一品」の最果てを調査するほか、「関西の爆儲け店 激安衝撃映像！神セブン」では7つの激安店を紹介する。
出演：
矢部浩之（ナインティナイン） 、 黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：ベッキー、橋下徹、伊藤俊介（オズワルド）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演：▼さゆり（かつみ▼さゆり）※▼＝黒ハート 、井上裕介（ NON STYLE）
【写真】レア？ 大阪で実現 オズワルド伊藤＆橋下徹氏の2ショット
同番組は、矢部浩之（ナインティナイン）と黒田有（メッセンジャー）が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。
スタジオでは、黒田から「こいつ金の使い方がすごい」と向けられ、伊藤が「飲み代で月100万円以上、タクシー代は年間600万円使う」と告白。飲み会後の後輩のタクシー代を毎回渡すという伊藤が「吉本の伝統を引き継いでいる」と言うと、黒田は「俺は出せへん！」と絶叫する。
出演：
矢部浩之（ナインティナイン） 、 黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：ベッキー、橋下徹、伊藤俊介（オズワルド）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演：▼さゆり（かつみ▼さゆり）※▼＝黒ハート 、井上裕介（ NON STYLE）