ORANGE RANGE、「イケナイ太陽」新MV舞台裏明かす こっちのけんと、FRUITS ZIPPERも出演
ロックバンド・ORANGE RANGEがNHK総合『SONGS』（後10:00）に出演する。 “平成あるある”で話題となった「イケナイ太陽」の新ミュージックビデオの舞台裏を紹介する。
【番組カット】クール！青い照明の下でステージを披露するORANGE RANGE
番組では「2025バズヒット特集」と題してこっちのけんと、FRUITS ZIPPERも出演。「リバイバルヒット」「オーディション新時代」「JPOP世界へ」などいくつかのキーワードを元に、音楽メディア編集長やアイドルプロデューサー、振付動画が話題のクリエイターといった人々へのインタビューと貴重な映像を交えながら、最新の音楽ヒットが生まれていく裏側に迫る。FRUITS ZIPPERは意外なグループのルール、こっちのけんとは真面目すぎる作詞作曲法を明かす。
18年前に発表された「イケナイ太陽」はリバイバルヒット中。ステージパフォーマンスで盛り上げる。FRUITS ZIPPERはストリーミング1億8千万回再生超えの代表曲「わたしの一番かわいいところ」、こっちのけんとは大泉洋主演ドラマの主題歌「わたくしごと」を披露する。
