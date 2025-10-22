山下達郎が1991年6月18日に発売した通算10作目のオリジナルアルバム『ARTISAN』が、本日10月22日にLPとカセットで再リリース。また、リリースを記念して収録曲「アトムの子」のMVが公開された。

山下は現在、デビュー50周年を記念して1983年～1993年にかけて発売されたMOONレーベルのアルバム6作品をアナログ盤とカセットで再発売中。『ARTISAN』は音作りや演奏のほとんどを山下一人でこなし、オリジナリティあふれる自由な音世界を求めた作品だ。「アトムの子」のほか、「さよなら夏の日」「ターナーの汽罐車」「Endless Game」など、山下の代表曲が多数収録されている。

「アトムの子」は1989年に死去した手塚治虫へのトリビュートソング。手塚治虫が鉄腕アトムに託した夢や志は時代を超えていつまでも生き続ける、と歌う、現在でもライブで演奏され続ける、山下達郎を代表する名曲だ。

MVはクリエイティブスタジオ YAR制作のもと、アートディレクションにYOSHIROTTEN、監督に黒柳勝喜を迎え制作。なお1991年のアルバム発売当初、この楽曲のMVは作成されなかったため、本楽曲のMVが制作されたのは今回が初となる。

「当時、鉄腕アトムを見た大人や子供が想像した様々な未来、そして心に抱いたワクワク感、夢や未来への憧れを、現代にも共有できるような映像に」というコンセプトのもと、全てをCGやアニメーションだけで制作せず、実写と合わせることで、楽曲の持つ“ノスタルジー”と“未来”を同時に表現した映像に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）