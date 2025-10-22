ＡＫＢ４８の徳永羚海（れみ）と永野芹佳が２２日、都内で行われた「鳥取ハロウィン楽しみ大使」就任発表会に出席した。

鳥取県は２６日に鳥取砂丘で「鳥取砂丘ハロウィンパーティーａｆｔｅｒ ＥＸＰＯ２０２５」を開催する。テーマは「トリックオアトットリート〜万博ロスは鳥取で〜」で、万博の公式キャラクター・ミャクミャクも仮装パレードのゴール地点に来るという。

鳥取県出身の徳永はドラキュラに、大阪府出身の永野は兵隊に扮（ふん）して登場。２人で万博の関西パビリオンを訪問し、鳥取砂丘を再現した鳥取県ゾーンに感銘を受けたという。徳永は「鳥取の良さもハロウィーンの楽しさもお伝えできるいい機会」と背筋を伸ばし、永野は「万博ロスなので、万博気分を味わえるパーティーのようなハロウィーンを楽しみたいです」と笑顔を浮かべた。

ドラキュラ姿を披露した同県の平井伸治知事も「都会は大人の事情でハロウィーンを思いっきり楽しめないところもありますが、広い砂丘は全ての人たちを受けとめます。万博ロスのあなたも鳥取砂丘にお越しください」と熱を入れてＰＲした。

会見中、徳永はサプライズで「とっとりふるさと大使」に任命された。ハロウィン楽しみ大使とのダブル就任。「本当に聞いてなくて、台本にも書いていなかったので驚きました。とっとりふるさと大使は夢だったので、平井知事から直接任命していただき、光栄です」と大喜びした。