歌手の和田アキ子（75）が22日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。高市早苗首相（64）が率いる新内閣で防衛相に起用された小泉進次郎氏（44）とのエピソードを明かした。

進次郎氏について「前に『わだ家』やっている時に奥さんとお子さんといらしてくれたみたい」と明かした和田。「作家の伊集院（静）さんのお別れの会の時にお会いした。“アッコさん、素敵なお店でね。子供が騒いでも本当に何ひとつ文句言われない。対応がすごかったです”とずっとおっしゃっていたのに、私は間違えて、“あんたはええ事務所入ったよな”って言った」と、兄で俳優の小泉孝太郎と間違えたことを明かした。

しかし、進次郎氏は間違いを訂正することなく話を進めたという。「お父さんも大変やけど、あんたの仕事も大変やね。でも昔売れなかったけど、今は売れてきて、みんなに顔も覚えてもらって。頑張らなあかんよ。みんなに感謝してね」と和田が続けると、進次郎氏は「はい、その通りです」と応じたという。一方で「向こうがだんだん下を向くようになった」と振り返った。

続けて、「マネージャが“アッコさんちょっと、間違ってます”って」と告白。スタジオは爆笑に包まれた。和田は進次郎氏の対応に「政治家はやっぱ上手いな。ずっとしゃべっていた、勘違いして」と感心していた。