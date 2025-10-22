女優・井桁弘恵が主演の日本テレビ系「そこから先は地獄」（火曜・深夜０時２４分）第３話が２１日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

珍しく夫の高久（落合モトキ）からレストランに誘われた莉沙（井桁弘恵）。必死にご機嫌を取ろうとする高久の見え透いた態度に、ますますゲンナリしてしまう。すると店内に涼（豊田裕大）と凪子（山崎紘菜）がやってくる。２人が夫婦であることを知った莉沙は驚いた。

ラストは涼のＤＶ被害を知った莉沙の思いが加速。莉沙は、再開した涼のジムで思いを伝えた。すると涼は莉沙を抱きしめながら「僕は凪ちゃんを愛しています」。そしてジムに現れたのは、高久の不倫相手・奏子（奈月セナ）だった。莉沙が出て行ったジムで、奏子と涼が関係を持っていたのだった…。

第３話は「全てを裏切るラスト２７秒」と視聴者をあおって放送。ネットは「ラスト２７秒、思ってたのと全くもって全然違ってて頭が追いついてない」「えーーーー涼！！！マジか……」「驚かせないでよ、どんな展開だよ」「え笑笑笑笑 なにこれ笑笑笑笑」「理解が追いつかなすぎる笑」「地獄すぎてる」「相関図が凄いなｗ」「頭抱え 誰と誰がなに？？？？？」「なんちゅうドラマだよ」「ちょっと待ってくれよおいどういう事だよ」「凄（すご）いな、どこ行っても地獄だ」「登場人物全員イカれてるやつや」と大混乱。また「いや涼くんどういうことか説明して欲しい〜」「涼もクズだったんです」「涼もイカれてんじゃねぇか」とあ然とした。