Stray Kids・ハン＆キンプリ・盒恭た佑痢醗娚阿文鰺Т愀検匹縫侫．鸛然「豪華ショットすぎる！」【PHOTO】
Stray Kids・ハンとKing＆Princeの郄橋海人の意外な交流ショットが話題を集めている。
King＆Princeの郄橋海人は10月21日、インスタグラムのストーリーを更新し「Thank you Stray Kids」「Thank you KAITA」というメッセージとともに写真を投稿した。
公開された写真には、10月18日・19日に韓国・仁川アジアド主競技場で開催されたStray Kidsのアンコールコンサートに訪れた郄橋海人とダンサー兼振付師のKAITA、そしてStray Kidsのメンバー・ハンの姿が収められている。3人は肩を寄せ合いながらリラックスした笑顔を浮かべ、仲睦まじい雰囲気を見せた。
この投稿を見たファンからは「まさかの組み合わせ！」「どういう繋がり？」「胸熱すぎる…！」などのコメントが寄せられている。
なお、ハンが所属するStray Kidsは11月21日に新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースし、ダブルタイトル曲『Do It』『DIVINE』でカムバックする予定だ。