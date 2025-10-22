Stray Kids・ハン＆キンプリ・盒恭た佑痢醗娚阿文鰺Т愀検匹縫侫．鸛然「豪華ショットすぎる！」【PHOTO】

Stray Kids・ハンとKing＆Princeの郄橋海人の意外な交流ショットが話題を集めている。

King＆Princeの郄橋海人は10月21日、インスタグラムのストーリーを更新し「Thank you Stray Kids」「Thank you KAITA」というメッセージとともに写真を投稿した。

公開された写真には、10月18日・19日に韓国・仁川アジアド主競技場で開催されたStray Kidsのアンコールコンサートに訪れた郄橋海人とダンサー兼振付師のKAITA、そしてStray Kidsのメンバー・ハンの姿が収められている。3人は肩を寄せ合いながらリラックスした笑顔を浮かべ、仲睦まじい雰囲気を見せた。

（写真＝郄橋海人Instagram）左から郄橋海人、ハン、KAITA

この投稿を見たファンからは「まさかの組み合わせ！」「どういう繋がり？」「胸熱すぎる…！」などのコメントが寄せられている。

なお、ハンが所属するStray Kidsは11月21日に新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースし、ダブルタイトル曲『Do It』『DIVINE』でカムバックする予定だ。