「匿名の恋人たち」寛（赤西仁）の名セリフ“迷わせんなよ”は中村ゆり発案だった「イチコロです」
【モデルプレス＝2025/10/22】俳優の小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆりが22日、都内で行われたNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」ファンイベント「とく恋ファンミーティングイベント」に登壇。撮影裏話を明かした。
【写真】「匿名の恋人たち」赤西仁の名言を考えた共演女優
本作の舞台となるチョコレートショップ「ル・ソベール」を模した会場に集結した一同。イベントでは「好きなシーンランキング」とし、ファンに事前に投票してもらった各話の好きなシーンTOP3が発表された。3位に、SNS上で話題を集めた寛（赤西仁）の「迷わせんなよ」のセリフを放つ場面が選出された。
相手役となるアイリーンを演じた中村が、寛の魅力について尋ねられると「今日これだけは言いたい」と切り出し「この『迷わせんなよ』を考えたのは私です！」と告白すると、会場からは拍手が巻き起こった。「普段すごく丁寧にアイリーンに接する男の人が、ここだけ強引な言葉を使ってくれたらもうイチコロです」という考えから、この名言を思いつき、脚本会議で提案したという中村。しかし、これについて小栗は「覚えてない（笑）。脚本ミーティングの2ヶ月ぐらいの記憶があまりない」とこぼし、会場の笑いを誘っていた。
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した本作。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
◆中村ゆり「迷わせんなよ」発案
◆小栗旬×ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」
