鷲見玲奈、膝上ゴルフウェアから美脚スラリ「スタイリッシュ」「引き締まっててかっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が10月21日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】鷲見玲奈、美脚際立つミニスカ姿
鷲見は「ルーズソックスみたいな靴下が可愛い」とつづり、青いパーカーに黒のプリーツスカート、白いスニーカー、ハイソックスのコーディネートで立ち、カメラに笑顔を向けた写真を投稿。「＃ゴルフ女子」のハッシュタグを添え、プリーツスカートから伸びる健康的で引き締まった脚を披露している。
この投稿には「可愛い」「笑顔に癒される」「スタイリッシュで憧れる」「脚が引き締まっててかっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
