495万円！ 新「スポーツセダン」発表！ 全長4.8mの「ちょうどいいサイズ」採用！ 高性能サスペンション「DiSus-C」搭載のBYD「SEAL」登場

BYD「SEAL」が走行性能と質感を向上

2025年10月30日にBYD Auto Japanから装備アップデートが施されたBYD「SEAL（シール）」の一部改良モデル が発売されます。どのような進化を遂げたのでしょうか。

495万円！ 新スポーティセダン！

SEALは2024年6月に日本導入された ミッドサイズクラスセダンのEV（電気自動車）です。BYDの日本発売モデル第3弾であり、フラッグシップモデルとして位置づけられています。

特徴はBYDが誇る「e-プラットフォーム 3.0」やCTB（Cell to Body）技術です。ブレードバッテリーを車体構造の一部とすることで高いボディ剛性と安全性を実現しました。欧州の「Euro Ncap」で5つ星を獲得するなど高く評価されています。

ボディサイズ は全長4800mm×全幅1875mm×全高1460mm。デザインは海洋美学がコンセプトで、ヘッドライトと両サイド下部の開口部がX字となる「Ocean X Face」が疾走感を表現します。

インテリアはスエード生地と本革のナッパレザーシートを採用した「タウマスブラック」です。高いボディのねじり剛性が優れたハンドリング性能を支えます。

今回のアップデートではユーザーの声に応える形で、機能面が強化されました。

足回りではAWDモデルに電子制御サスペンション「DiSus-C」を新たに採用。きめ細やかな減衰力制御で滑らかな乗り心地と高い操縦安定性を両立させます。RWDモデルには機械式油圧可変ダンパーを標準装備しました。

外観は新デザインの19インチアルミホイールを採用。AWD仕様は赤いブレーキキャリパーも装備しスポーティさを強調しています。リアエンブレムは「SEAL」に変更されました。

室内装備では、ガラスルーフには電動サンシェードを全車標準装備。運転席にサングラスケースを追加し快適性を高めました。ほかにもエアコンの冷却性能や静粛性が向上したほか、「CarPlay」のワイヤレス接続V2Hの効率向上デジタルNFCキー対応など変更点は多岐にわたります。

新しいBYD「SEAL」の全国メーカー希望小売価格はRWDが495万円（消費税込 、以下同）四輪駆動のBYD SEAL AWDが572万円です。

アップデートモデルは、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月31日より一般公開される「ジャパンモビリティショー2025」で展示されるほか、抽選で試乗することもできます。