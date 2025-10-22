古賀紗理那、MCのSVリーグ応援番組がパワーアップ 新シーズン10・24放送開始【出演者】
元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那がMCを務めるMBS『FLY and DIG』（※関西ローカル）の新シーズンが、年4回番組にパワーアップし、その初回を24日深夜0時43分から生放送で送る。
MBSテレビでは、バレーボールのSVリーグが初年度24-25シーズンを迎えるのにあたり、古賀のMCでSVリーグ全力応援番組『FLY and DIG』を10月・1月・3月と3回にわたって放送した。SVリーグが2年目を迎える25-26シーズンはパワーアップ。年4回の放送となった。
第1回の放送は、スタジオゲストに元清風高校バレーボール部主将の俳優・大谷亮平、元女子日本代表・竹下佳江、元男子日本代表・福澤達哉を招き、24日に開幕する男子の大阪ブルテオンvsサントリーサンバーズ大阪の試合結果を速報で伝えるとともに、先立って10日に開幕した女子の大阪マーヴェラスvsヴィクトリーナ姫路の試合を古賀＆竹下コンビが深掘り解説する。
また昨年、大谷が大阪ブルテオン・西田有志選手のジャンプサーブやサントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手（※高＝はしごだか）のフェイクセットを体感したチャレンジ企画を今回も届ける。世界一と称される大阪ブルテオン・山本智大選手のもとでリベロに挑戦。リベロのすごさを体感する。
昨年同様に、関西の6チーム（男子は大阪ブルテオン、サントリーサンバーズ大阪、日本製鉄堺ブレイザーズ、女子は大阪マーヴェラス、ヴィクトリーナ姫路、東レアローズ滋賀）の試合や選手の情報を中心に放送。新コーナー「選手が選ぶスーパー推しプレー」では、関西チームの選手だけに留まらない全国各地の選手のスーパープレーも紹介する。
＜出演＞
MC：古賀紗理那（元バレーボール女子日本代表）、大村浩士（MBSアナウンサー）
ゲスト：大谷亮平（俳優 大阪・清風高校バレーボール部出身）、竹下佳江（元バレーボール女子日本代表）、福澤達哉（元バレーボール男子日本代表）
