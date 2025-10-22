俳優・渡辺謙（66）の長男で俳優の渡辺大（41）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストとして生出演。若手時代の苦労について語った。

この日は歌手の北山宏光とそろって登場。「芸能生活順風満帆っぽい」とのイメージを振られると、2人共に「×」の札を掲げてみせた。

「僕は17歳の時に、高校2年の時にデビューはさせていただいたんですが」としたものの、仕事を順調に続けていたわけではなく「オーディション行ってはなんだってことも言われましたし、そんなんじゃダメでしょうみたいなことも言われましたし」と厳しく叱られたこともあると回顧。

「監督とか演出の方々に安心して芝居を見ていただける（ようになった）っていうのは20代後半じゃないかなって」と渡辺。

バイトもしていたかのかと聞かれると「2つとか3つとか掛け持ちしてました」と平然と語り、スタジオは仰天。「よく（東京・）町田の駅の小田急線とJR横浜線の間のところでコンタクトのチラシ配ったりとかしてて」と懐かしんだ。

実家にお金があるのではと言われても「実家の金がない時もあるんですよ」と振り返り「在学中にちょっと暮らす分にはっていうのはあったんですけど、全然もうプラスでもやらないといけないので。自分でバイトしながら。何個かなあ、あと飲食店でも」と説明した。自分の稼ぎで「やっていかないとなあって」と考えていたと語った。