J1首位に立つ鹿島のFWレオ・セアラが22日、非公開練習後に取材に応じ、25日の敵地・京都戦へ「どんな形でも勝ち切ることが大事」と意気込みを語った。

残り4試合と優勝争いの佳境を迎え、勝ち点5差をつける3位との直接対決。チームは2戦連続スコアレスドローと得点から遠ざかる。リーグトップ18得点の点取り屋は「点を決めるのが自分でも他のFWでも、もしくはオウンゴールであっても、どんな形でも勝利につながることが最優先」と気合たっぷりに話した。対京都戦はC大阪に在籍した昨季から3試合連続で得点をマーク。「誰が点を決めてもいい」とフォア・ザ・チームを強調するが、4月の前回対戦でも2得点を決めたエースに懸かる期待は大きい。

“神様”の前でラストスパートに入る。クラブアドバイザーのジーコ氏が23日に来日。京都戦からチームに同行する。「クラブの象徴である彼がいることによって、自分たちにいい影響を与えてくれる。いい影響を全身で受けて、また勝ち続けられたらいい」とセアラ。ブラジル人ストライカーが“御前試合”で勝ち点3をもたらす。