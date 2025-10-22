ジャーナリストの須田慎一郎氏（64）が22日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。デジタル相に起用された松本尚氏（63）について語った。

この日は「政治経済日本シリーズ 物価と税金は下がるのか」をテーマに、須田氏のほか、前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員、ITジャーナリストの三上洋氏をゲストに迎えて放送した。

組閣について話が及ぶ中、三上氏は「デジタル大臣の話ですね。まだ衆議院2期目がいきなり大臣ってどういうことだって」と松本氏について言及。「正直私もよく知らなかったんですけども。調べてみたら、『コード・ブルー』の監修やった人なんです。つまり、救命救急センターをずっとやってきたお医者さんで、医学博士なんです。なので、いわゆる医学関係の団体から出てきたじゃなくて、単純に、やはり影響力と知名度があるので、議員になっていると。で、高市さん支持で、もう完全に凄い早い段階から推薦人に入っていた」とした。

続けて「なので論功行賞なんだと思いますが、面白いのはやはりその救命救急とかそっちをずっとやってきた人なので、比較的にデジタルまでは行かないですけども、最新のことに注目、注意を持ってる。特にヘリドクターをずっとやっていたのはこの人。メディアにやたらにヘリドクターが出てきたなと思ったら、だいたいこの人がいたっていう感じだと思います」と話した。

垣花正アナは「高市さんの積極財政、保守ということで言うと、かなり考え方が近い人を抜擢したと」と指摘すると、三上氏は「はい、保守です、完全に」とキッパリ。

須田氏も「バリバリ保守ですよね。かなり保守色の強い方で。そしてもう1つ、やっぱり高市さんのこだわりで、経済安全保障っていうのがあるんですよ。経済安全保障っていうのはデジタル担当大臣と連携プレーを取ること多い。特に、GAFAとかプラットフォーム事業者に対してはデジタル担当大臣が向き合う。とはいえ、その裏側には経済安全保障の考え方があるので、やっぱりその辺は経済安全相に小野田紀美さんをつけて、（デジタル相に）松本尚さんという保守の方を付けたっていうのは、高市さんとしては肝入り、元々経済安全保障に対して、こだわり強いですからね、高市さんは」と分析した。