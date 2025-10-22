大阪・阪神梅田本店に「ブリュレメリゼ・メルチー」誕生！ブリュレ×チーズスイーツ

2025年11月12日(水)、大阪・阪神梅田本店に新スイーツブランド「ブリュレメリゼ・メルチー」がグランドオープン！“ブリュレ×チーズ”という斬新なテーマで登場するこのブランドは、フランス語で「ありがとう」を意味する「メルシー」と「チーズ」を掛け合わせ、心ときめくチーズのブリュレスイーツを提供します。

「ブリュレ×チーズ」の新スイーツ、阪神梅田本店に登場！

新しいスイーツブランド「ブリュレメリゼ・メルチー」が、大阪・阪神梅田本店にオープンします。

“ブリュレ×チーズ”というテーマで、パリとろ食感の『ブリュレバスクチーズ ブリュレ・メルチー』や、クイニーアマンをヒントにした『ブリュレクリーミーアマン』など、ユニークで絶品のスイーツを提供。

ブリュレとチーズが絶妙にマリアージュしたこの新スイーツは、全国でここだけの限定販売です。ぜひ足を運んで、その特別な味わいを楽しんでください。

大阪限定スイーツが堪能できる、阪神梅田本店の新スポット

ブリュレメリゼ・メルチー

ブリュレバスクチーズ ブリュレ・メルチー

価格：3個入・1,944円(税込)

ブリュレクリーミーアマン

4個入 価格：1,080円(税込)/8個入 価格：2,160円(税込)

「ブリュレメリゼ・メルチー」は、大阪限定のスイーツが楽しめる新スポットです。特におすすめは『ブリュレバスクチーズ ブリュレ・メルチー』。

外はパリっと香ばしく、中はとろっと濃厚なチーズが溢れる新感覚のバスクチーズケーキです。

また、背徳感満載な『ブリュレクリーミーアマン』は、クイニーアマン風のパイ生地にチーズショコラクリームをサンドし、贅沢な味わいが広がります。

どれも阪神梅田本店限定でしか味わえないため、この機会にぜひ試してみてください。

阪神梅田本店で味わえる、”ブリュレ×チーズ”の最強コラボ！

新スイーツブランド「ブリュレメリゼ・メルチー」が大阪・阪神梅田本店にオープン！“ブリュレ×チーズ”のユニークなコラボレーションで登場するスイーツは、どれもここだけの限定商品です。

『ブリュレバスクチーズ ブリュレ・メルチー』や『ブリュレクリーミーアマン』など、チーズとブリュレの贅沢なマリアージュを存分に楽しめます。

オープン記念のギフトセットも登場し、大切な人へのプレゼントにもぴったり。