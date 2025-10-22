¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×½Ð±é½÷Í¥¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ç¼çÂê²Î¤ò¼ª¥³¥Ô¡õ¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¡Ö¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÌò¤¬À§Èó´Ñ¤¿¤¤¡×
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤»¤ó¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤Î°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ê19¡Ë¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥¢¥Î¤ÇÆ±¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃÆ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°ÂÃ£¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¼çÂê²Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ó¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡¡Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ª¥³¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡ÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¿§¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃåÊª»Ñ¤ÇÆ±¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤¯ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀÆü¤â¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¡Ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡¢¤³¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ô¥¢¥Î¡©¡¡¤¹¤Æ¤¤Í¡Á¤·¤«¤âÃåÊª¤ÇÃÆ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥Ô¥¢¥Î¾å¼ê¤À¡Á³Ú¤·¤¯ÃÆ¤¯¤Î¤¬1ÈÖ¤À¤è¤Í¡×¡Ö»Ø¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÌò¤¬À§Èó´Ñ¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£