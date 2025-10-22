Image: ZEROO

まさに、スケルトンであることに意味がある。

着実にブランド価値を高めている東京発の腕時計ブランド「ZEROO」から、新作トゥールビヨン「T10」がリリースされました。

同社のベストセラーモデル、表からも裏からもトゥールビヨンを堪能できる手巻式「T4」をベースに、新開発した自動巻「Cal.ZT08」ムーブメントを搭載。これによって日常使用の利便性を大幅に向上。

一方、「利便性のために魅せる造形美を失いたくない」というメーカーの強い意志でリデザインされたムーブメントが完成したからこそ、同社の記念すべき10作目にあたる「T10」は誕生しています。

新設計のケースにトゥールビヨンを搭載

「T10」のために新たに設計されたケースは、「T4」を踏襲したトノー型。316Lステンレススチール製のケース側面には立体的なフィン形状を配置、独自の世界観を構築しています。

風防と裏蓋にはサファイアクリスタルを採用。高い透明度で、トゥールビヨンの詳細まで観察できる仕様は、「T4」と変わりなく美しいものに。

トゥールビヨンの機構美を前面、背面の両側から鑑賞できるスケルトン構造を活かしきるために欠かせなかった「Cal.ZT08」を組み合わせ、自動巻ローターの動きとトゥールビヨンキャリッジの回転を同時に楽しむことができるモデルとなっています。

またリューズは「T4」よりも大型化され、操作性と存在感をさらに向上させています。

2タイプの仕上げ加工と素材へのこだわり

「T10」は、Polish（鏡面仕上げ）とSatin（ヘアライン仕上げ）の2種類のベゼル仕様を用意。Polishタイプは2モデル、Satinタイプは4モデルのカラーバリエーションから選択可能に。

ストラップには医療機関でも使用されるフッ素ラバーを採用し、高い強度としなやかさを両立。「ZEROO」らしい現代的なビジュアルが、他にはない個性を主張しています。

いずれもDバックル仕様なので、装着感と操作性を重視した設計となっている点も見逃せないポイントです。

実用性の高さと品質保証の安心感

「T10」の防水性能は3BAR（日常生活防水）を確保。雨でも気兼ねなく着けっぱなしにできますし、手洗いでも外す必要なし。サッと水拭きしてメンテナンスできるのも助かるところ。

また重量が136gに抑えられているので、長時間装着していても疲労感が少ない設計となっています。

東京・八王子の本社アトリエで組み立てが行われ、コンポーネント管理から精度試験、防水試験まで一貫して品質管理されており、2年間の保証も付属。

修理やコンプリートサービスも自社対応となるので、長期使用に向けたサポート体制が確立されており、信頼感も申し分ないものとなっています。

複雑な機構を持つトゥールビヨンを、入手しやすい価格で提供。日常使いに適した実用性と、クラシカルな佇まいを両立した「ZEROO」の新作トゥールビヨンウォッチ「T10」は、現在machi-yaでプロジェクトを公開中です。

現時点でかなりの人気ぶりとなっていますので、お得なリターンを狙いたい人は、お早めにチェックを！

ZEROOトゥールビヨン革命第二章 T10スケルトンオートマチック機械式腕時計 297,000円 （約25％オフ） machi-yaで見る

>> ZEROOトゥールビヨン革命第二章 T10スケルトンオートマチック機械式腕時計

